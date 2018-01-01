النائب العام فی طهران : امریكا تسعي لركوب موجة الاحتجاجات

جاءت تصریحات النائب العام فی طهران الیوم السبت، فی معرض الاشارة الي الصلة التی تربط هذه التحركات باعاداء الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة؛ منوها فی ذات السیاق الي تغریدة ترامب، وبیان الخارجیة الامریكیة، ودعم زمرة المنافقین للتحركات الاخیرة.

وشدد جعفری دولت ابادی علي ان امریكا وفی ضوء هزائمها الاقلیمیة وفشل الجماعات التكفیریة، تسعي لركوب موجة بعض الاحتجاجات وذلك بهدف التعویض عن هذه الهزائم.

وتطرق النائب العام فی طهران الي موضوع فصل 'الاحتجاج ضد المشاكل الاقتصادیة' و'التظاهرات المناوئة للقانون'، قائلا ان الشعب الذی قدّم الاف الشهداء فی سبیل الثورة وترسیخ النظام الاسلامی لن یعود الي فترة الجاهلیة البهلویة ابدا؛ ومضیفا ان تحوّل هذه الاحتجاجات ضد غلاء اسعار بعض السلع او السیاسات الاقتصادیة للحكومة، الي تحركات مخالفة للقانون تؤكد هذه الحقیقة بان امریكا تقف خلف كوالیس هذه التحركات.

وفیما اشار الي 'محاولات البعض' ممن یسعي عبر الهجوم علي المساجد والمراكز الحكومیة ومحطات الوقود وحرق وتخریب الممتلكات العامة، لزعزعة امن البلاد؛ كشف جعفری دولت ابادی عن اعتقال عدد من الاشخاص؛ مصرحا ان الشعب لن یحرق الحسینیات والبنوك ابدا وهكذا تحركات تهدف الي مواجهة النظام والاخلال بالامن العام فی البلاد.

واستطرد قائلا، انه فی ضوء زیارة 'ترامب' للمنطقة وادائه لرقصة السیوف والاعلان عن اتفاقه مع 'اسرائیل' حول ایران، یوحی بوقوع هكذا احداث.

وشدد النائب العام فی طهران علي ان ممارسة التحركات المخلة بالامن بما فیها اضرام النار فی المراكز الحكومیة وتخریب الممتلكات العامة لا تعتبر جرائم معهودة بما یستدعی القضاء ان یقوم بالتصدی الفوری والحازم لهذه الاعمال من جانب العدو.

و وصف جعفری دولت ابادی الاجراءات مثل الدعوة للفوضي وتدمیر الممتلكات الحكومیة بانها جریمة تترتب علیها عقوبات كبیرة؛ مطالبا قضاة البلاد الي التاهب التام والتعاون مع قوات الشرطة بهدف المطاردة القضائیة للضالعین الرئیسیین فیها.

وفی السیاق نفسه، كشف النائب العام فی طهران عن الطلب المقدم من النیابة العامة لمطاردة احد المتورطین المقیم فی خارج البلاد لتورطه فی التحریض علي نشاطات ارهابیة واحراق الممتلكات العامة وغیرها من الممارسات ذات الصلة؛ مصرحا ان هذا الطلب یرتكز علي قانون مكافحة تمویل الارهاب؛ ومتطلعا الي قیام الشرطة الدولیة بالاجراء اللازم فی هذا الخصوص فورا.

انتهي ** ح ع

