مساعد وزیر الداخلیة للشؤون السیاسیة: ندرس خلفیات الأحداث الأخیرة

طهران /31 كانون الأول/ دیسمبر/ ارنا – قال مساعد وزیر الداخلیة للشؤون السیاسیة إسماعیل جبار زادة: إننا ندرس خلفیات الأحداث الأخیرة مشیراً إلي التحقیقات المتعلقة بالأشخاص الذین یقفون وراء هذه الأحداث لم تنته بعد.

وفی مؤتمر صحفی عقده الیوم الاحد أشار جبار زادة الي أن مجموعة من الأشخاص فی داخل إیران وخارجها یسعون إلي النیل من أمن البلاد فیما المجتمع بحاجة أكثر من أی وقت مضي إلي الأمن والإستقرار والإنسجام.
وشدد علي أن الحكومة هی مسؤولة عن حیاة وأموال وأعراض المواطنین وسوف تتصدي لكل من یتعرض لها ولا تسمح لأحد أن یمارس هذه الأفعال عن قصد أو عن غیر قصد.
واشار إلي ان حكومة روحانی هی أقوي من أی وقت مضي وقال إن تحقیق مشاریع الحكومة بحاجة إلي ظروف سیاسیة مستقرة.
وحول إنقطاع الخطوط الإلكترونیة قال جبار زادة: إن الحكومة تؤكد إنها لا تسعي إلي قطع الخطوط الإلكترونیة وهو ما أكده الرئیس روحانی مراراً مشیراً إلي أن الخلل الذی أصاب هذه الخطوط فهذا أمر طبیعی ومؤقت ویهدف للحد من التجمعات غیر القانونیة.
وحول عدد المعتقلین وحجم الأضرار التی تعرض لها المال العام قال جبار زادة: لیس لدینا إحصائیة حول عدد المعتقلین أو الأضرار مشیراً إلي أن من الطبیعی أن یتم اعتقال الأشخاص الذین یعمدون إلي الإضرار بالمال العام.
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مساعد وزیر الداخلیة للشؤون السیاسیة: ندرس خلفیات الأحداث الأخیرة

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