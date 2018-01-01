مجلس صیانة الدستور یقر بصفة مستعجلة قانون دعم الثورة الإسلامیة فی فلسطین

وفی مقال له علي صفحته فی التلغرام الیوم الاحد قال كدخدائی إن رئیس مجلس الشوري الإسلامی قدم مشروع قرار فی 27 دیسمبر الجاری بصفة مستعجلة إلي مجلس صیانة الدستور وقد أقره المجلس معتبراً إیاه غیر مغایر للقوانین الشرعیة أو الدستور.

انتهی ** ا ح** 1837

