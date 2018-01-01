مجلس صیانة الدستور یقر بصفة مستعجلة قانون دعم الثورة الإسلامیة فی فلسطین

طهران /31 كانون الأول/ دیسمبر/ ارنا – قال المتحدث باسم مجلس صیانة الدستور عباس علی كدخدائی إن المجلس أقر بصفة مستعجلة قانون دعم الثورة الإسلامیة فی فلسطین.

وفی مقال له علي صفحته فی التلغرام الیوم الاحد قال كدخدائی إن رئیس مجلس الشوري الإسلامی قدم مشروع قرار فی 27 دیسمبر الجاری بصفة مستعجلة إلي مجلس صیانة الدستور وقد أقره المجلس معتبراً إیاه غیر مغایر للقوانین الشرعیة أو الدستور.
انتهی ** ا ح** 1837



برچسب ها

سیاسی

إیران

فلسطین

قانون دعم فلسطین

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مجلس صیانة الدستور یقر بصفة مستعجلة قانون دعم الثورة الإسلامیة فی فلسطین

معظم المشاهدات

قائد الثورة يؤكد دور علماء الدين في الثورة الاسلامية

قائد الثورة يؤكد دور علماء الدين في الثورة الاسلامية

لجنة الأمن القومي النيابية تعقد غدا اجتماعا طارئا لبحث الأحداث الأخيرة

لجنة الأمن القومي النيابية تعقد غدا اجتماعا طارئا لبحث الأحداث الأخيرة

روحاني: نعتز بإيران التي تحتضن المسلم والمسيحي واليهودي والزرادشتي

في رسالة تهنئة للمواطنين المسيحيين بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد؛

روحاني: نعتز بإيران التي تحتضن المسلم والمسيحي واليهودي والزرادشتي

القضايا الاقتصادية محور اجتماع رؤساء اللجان البرلمانية مع رئيس الجمهورية

القضايا الاقتصادية محور اجتماع رؤساء اللجان البرلمانية مع رئيس الجمهورية

روحاني: من يسمون الشعب الايراني ارهابيا، لا يحق لهم التباكي علي شعبنا

خلال اجتماع مجلس الوزراء؛

روحاني: من يسمون الشعب الايراني ارهابيا، لا يحق لهم التباكي علي شعبنا

أحدث الأخبار

تفريغ وشحن اكثر من 141 الف طن من السلع في ميناء آستارا

تفريغ وشحن اكثر من 141 الف طن من السلع في ميناء آستارا

القوات البحرية اليمنية تعلن عن ضبط مركبة تجسسية تابعة للعدوان

القوات البحرية اليمنية تعلن عن ضبط مركبة تجسسية تابعة للعدوان

قنص 8 جنود سعوديين ومرتزقين في جيزان ونجران وعسير

قنص 8 جنود سعوديين ومرتزقين في جيزان ونجران وعسير

السفير الايراني في بغداد يهنئ المسيحيين لمناسبة العام الميلادي الجديد

السفير الايراني في بغداد يهنئ المسيحيين لمناسبة العام الميلادي الجديد

الشعب الایرانی الواعی لن ینخدع بمؤامرات الاعداء

عضو بمجلس خبراء القیادة:

الشعب الایرانی الواعی لن ینخدع بمؤامرات الاعداء

موضوعات مرتبط