قائد مقر القدس : إنقاذ الرهينة المنقول إلي بلد جار

زاهدان / 31 كانون الاول / ديسمبر – إرنا – قال قائد مقر القدس التابع لقوات الحرس الثوري البرية الواقع في جنوب شرق البلاد: إنّ قوات هذا المقر استطاعت خلال عملية استخبارية ميدانية إنقاذ مهندس شركة «جهاد نصر» الذي تم اختطافه إلي إحدي الولايات الحدودية التابعة لأفغانستان.

وأعلن القائد محمد ماراني اليوم الأحد من مدينة زاهدان بأنّ هذا المهندس كان المقاول لمشروع مد المياه إلي مزارع مدينة هامون شمال محافظة سيستان وبلوشستان وعند عودته في تاريخ 14 ديسمبر الي مقر إستراحته تم اختطافه علي يد جماعة بين طريق هامون وزابل.
وأضاف ماراني : إنهم نقلوا المهندس حسين حاج ملك إلي أفغانستان مطالبين اُسرته بدفع فدية قدرها خمسة ملايين دولار مؤكدين علي قتله إن لم تنفذ مطالبهم مما جعل والد هذا المهندس يراجع مقرنا لطلب المساعدة. فقامت قوات مقر القدس بالتنسيق مع المراجع القضائية وبفضل قيامها بعمليات استخبارية ميدانية بإنقاذه من قبضة هؤلاء المختطفين في ال 24 من ديسمبرهذا العام.
كما أدت العملية إلي التعرف علي خمسة أفراد من أعوان المختطفين الناشطين داخل البلد والقبض عليهم وهم من أتباع أفغانستان كانوا يمارسون تهريب المخدرات والسلاح إلي جانب عمليات الإختطاف والذين إعترفوا بالقيام بخمس عمليات اختطاف داخل اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية.
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قائد مقر القدس : إنقاذ الرهينة المنقول إلي بلد جار

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