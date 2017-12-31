القضايا الاقتصادية محور اجتماع رؤساء اللجان البرلمانية مع رئيس الجمهورية

طهران/ 31 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا - قال أمين المجلس التنسيقي لرؤساء اللجان التخصصية في مجلس الشوري الاسلامي، ان الاجتماع المشترك لرؤساء اللجان البرلمانية مع الرئيس حسن روحاني سيعقد يوم غد الاثنين في مقر رئاسة الجمهورية لبحث قضايا البلاد الشاملة بمافيها القضايا الاقتصادية .

واضاف محمد رضا بورابراهيمي اليوم الاحد، ان هذا الاجتماع يأتي في اطار تعزيز التعاطي والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
واوضح بان مناقشة قضايا البلاد الشاملة مع وضع الاولوية للقضايا الاقتصادية من المحاور المهمة لاجتماع يوم غد، وان الجهود مبذولة لاعتماد خطوات حيوية لمعالجة المشاكل الاقتصادية والمعيشية للشعب.
واشار رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشوري الاسلامي الي محاور الاجتماع المشترك بين رئيس الجمهورية ورؤساء اللجان البرلمانية وهي كيفية تنفيذ مواد الخطة التنموية السادسة للبلاد في مختلف المجالات ودراسة الملحقات المرتبطة بموازنة العام الايراني الجديد 1397 (يبدا 21 مارس 2018) وايضا مناقشة القضايا المحلية والاقليمية .
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القضايا الاقتصادية محور اجتماع رؤساء اللجان البرلمانية مع رئيس الجمهورية

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