الإتحاد العالمي للمصارعة يصف منافسة المصارع الايراني ونظيره المولدافي بالمنافسة الفضلي لعام 2017

اُقيمت هذه البطولة في21 و22 اُغسطس في باريس بمشاركة 54 فريقاً حصل المنتخب الايراني خلالها علي المركز الثاني بعد المنتخب الروسي.

وكانت مشاركة محمد علي كرائي اولي مشاركة دولية له في المصارعة الرومانية في فرنسا إذ نجح بعد إستراحة في الدور الأول هزيمة منافسه من جورجيا «شماغي بولكوزاده» الحامل للميدالية البرنزية الاولمبية 3 مقابل 2 كما هزم في الدور التالي منافسه الفرنسي«اوريك نيكوغوسيان» إلّا أنه مني بهزيمة 6 مقابل 3 في مواجهة «فرانك استابلر» بطل العالم الألماني.

والجميل في الموضوع أنّ محمد علي كرائي كان متخلفاً عن منافسه المولدافي بسبعة نقاط لكنه تقدم عليه بعشرة لتنتهي المصارعة بتقلُّد المصارع الايراني الميدالية البرنزية في وزن 71 كيلوغرام.

إنتهي** ع ج**2344

