الإتحاد العالمي للمصارعة يصف منافسة المصارع الايراني ونظيره المولدافي بالمنافسة الفضلي لعام 2017

طهران /31 كانون الاول / ديسمبر – إرنا – وصف الإتحاد العالمي للمصارعة، المنافسة التي جمعت بين محمد علي كرائي ونظيره المولدافي «دانيل كاتارغا» في وزن 71 كيلو غرام التي اُقيمت خلال بطولة العالم للمصارعة الرومانية في فرنسا بأنها إحدي المنافسات الثلاثة المتفوقة لعام 2017 والتي انتهت بفوز المصارع الايراني بنتيجة 10 مقابل 8.

اُقيمت هذه البطولة في21 و22 اُغسطس في باريس بمشاركة 54 فريقاً حصل المنتخب الايراني خلالها علي المركز الثاني بعد المنتخب الروسي.
وكانت مشاركة محمد علي كرائي اولي مشاركة دولية له في المصارعة الرومانية في فرنسا إذ نجح بعد إستراحة في الدور الأول هزيمة منافسه من جورجيا «شماغي بولكوزاده» الحامل للميدالية البرنزية الاولمبية 3 مقابل 2 كما هزم في الدور التالي منافسه الفرنسي«اوريك نيكوغوسيان» إلّا أنه مني بهزيمة 6 مقابل 3 في مواجهة «فرانك استابلر» بطل العالم الألماني.
والجميل في الموضوع أنّ محمد علي كرائي كان متخلفاً عن منافسه المولدافي بسبعة نقاط لكنه تقدم عليه بعشرة لتنتهي المصارعة بتقلُّد المصارع الايراني الميدالية البرنزية في وزن 71 كيلوغرام.
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ورزش

المصارعة الرومانية

الاتحاد العالمي للمصارعة

محمد علي كرائي

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الإتحاد العالمي للمصارعة يصف منافسة المصارع الايراني ونظيره المولدافي بالمنافسة الفضلي لعام 2017

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