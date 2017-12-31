أسباب الإصرار الامريكي علي استمرار بقاء 'داعش'

وفي هذا السياق كشفت الوكالة السورية للانباء سانا ان مروحيات امريكية قامت في 28 ديسمبر بنقل عدد من قادة داعش من منطقة واقعة في محافظة دير الزور الي جنوبي محافظة الحسكة الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة امريكيا، وليست هذه المرة الأولي التي تقوم المروحيات الامريكية بنقل قادة داعش فهذه المروحيات نقلت ايضا قادة داعش من منطقة الميادين قبل بدء عملية الجيش السوري هناك. ‍‍‍‍‍‍‍

ويجب الانتباه ان الامريكيين يهمشون باقي الجماعات مثل جبهة النصرة في مخططاتهم لكنهم يولون داعش اهتماما بالغا وهذا يدفعنا الي البحث عن أسباب دعم امريك لداعش والتعاون بين الاثنين.

تحاول امريكا ان لاتفرط بسوريا بشكل كامل امام روسيا وايران، فالموقع الاستراتيجي لسوريا المجاورة للبنان والاراضي الفلسطينية المحتلة والبحر الابيض المتوسط يزيد من طمع عدة لاعبين دوليين في الاحتفاظ بدور لهم في سوريا، ان تركيا وامريكا والسعودية سعوا طوال الاعوام الـ 6 الماضية الي الاطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد وتحقيق اهدافهم ومخططاتهم في سوريا و كانت أداتهم لتحقيق هذا الهدف هي جماعة 'داعش' الارهابية وهناك ادلة ووثائق عديدة تثبت ضلوع هؤلاء في نشأة داعش و دعمها، فالامير السعودي طلال بن عبدالعزيز اذعن بأن داعش انشأت في السعودية و تحديدا في الرياض، اما ادوارد سنودن الذي كشف ايضا عن الكثير من الفضائح الامريكية كشف عن وثائق تثبت ان داعش هي بضاعة امريكية، كما تحدثت وزيرة الخارجية الامريكية السابقة هيلاري كلينتون مرارا و تكرارا عن دور امريكا في انتاج داعش، وكذلك تحدث دونالد ترامب ان داعش صنعت علي يد الادارة الامريكية، ولذلك يمكن الجزم ان العالم الغربي أوجد داعش بهدف المواجهة مع محور المقاومة والممانعة لكن فشل هذا المشروع دفع الامريكيين نحو ابداء الدعم لأكراد سوريا لعل وعسي يشكل ذلك ذريعة للبقاء في سوريا، كما يمكن الاستخلاص ان المحاولات الامريكية لانقاذ قادة داعش الرئيسيين تهدف الي منع انهيار داعش بالكامل لأن هذه الجماعة الارهابية اثبتت قدرتها علي تجييش باقي الجماعات المسلحة المعارضة وتحشيد واستقطاب المسلحين والارهابيين وخاصة عبر شبكة الانترنت وسط ضعف تنظيم القاعدة علي الاستفادة من شبكة الانترنت وتراجع هذا التنظيم امام داعش.

ورغم اندحار داعش في سوريا والعراق يريد الامريكيون استغلال هذه الجماعة في مشاريعهم المستقبلية وخاصة في افغانستان وآسيا الوسطي.

'داعش' ذريعة لاستمرار البقاء في سوريا

ان انتهاء وجود داعش في سوريا يقضي علي الذرائع الامريكية للتواجد في سوريا في وقت امر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب جزء من القوات الروسية من سوريا ما يزيد الضغط علي الامريكيين للانسحاب ايضا، ولذلك يظن الامريكيون ان انقاذ قادة داعش والاحتفاظ بهم من اجل المشاريع المستقبلية هو افضل طريق لتأجيل الانسحاب الامريكي من سوريا.

وفي هذا السياق يأتي كلام المبعوث الخاص للرئيس الامريكي في التحالف الدولي عن تغيير استراتيجية هذا التحالف في العام الميلادي الجديد والتركيز علي ما اسماه عودة الهدوء الي المناطق المحررة من داعش في العراق وسوريا لأن القتال ضد داعش مازال مستمرا في سوريا حسب زعم هذا المبعوث الذي اضاف بأن امريكا ستبقي في سوريا حتي التأكد من هزيمة داعش بشكل نهائي.

واخيرا يمكن القول ان الجماعات الارهابية شكلت علي الدوام أدوات هامة لتحقيق المصالح الامريكية لكن داعش تفوقت علي باقي الجماعات المسلحة في استقطاب وجذب المتطرفين الارهابيين علي شبكة الانترنت وهذا أقنع الامريكيين بضرورة عدم القضاء نهائيا علي داعش ما يفسر عمليات الانقاذ السريعة لقادة هذه الجماعة بواسطة القوات الامريكية.

المصدر: الوقت

انتهي** 2344

