مروحيات أمريكية تنقل مجموعة من 'داعش' إلي جهة مجهولة في سوريا

طهران/ 31 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا - قالت وكالة الأنباء السورية 'سانا'، إن المروحيات الأمريكية أقدمت مساء أمس السبت، علي نقل مجموعات من عناصر تنظيم 'داعش الإرهابي' إلي جهة مجهولة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار سياسات واشنطن الداعمة للتنظيم الإرهابي.

ونقلت الوكالة، عن مصادر أهلية في ريف الحسكة، قولهم إن التحالف الدولي قام بنقل مجموعات إرهابية من مخيم السد في الريف الجنوبي، إلي جهة مجهولة، علي متن حوامات عسكرية، أقلعت من محيط سد الباسل جنوب الحسكة.
وأشارت المصادر، إلي أن هذه المجموعة الإرهابية التي نقلت من المخيم هي نفسها التي نقلها التحالف الدولي في وقت سابق من ريف دير الزور الشرقي وتحديدا من قري الشعيطات.
وأشارت 'سانا'، إلي أن عددا من المروحيات الأمريكية، قدمت الأربعاء الماضي، من الريف الشمالي لدير الزور، وحلقت علي ارتفاع منخفض فوق مخيم السد للوافدين، وهبطت قرب سد الباسل، جنوب مدينة الحسكة، وعلي متنها عدد من عناصر تنظيم 'داعش الإرهابي'، الذين لجأوا في وقت سابق إلي مجموعات 'قسد' (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من واشنطن.
ونفذت مروحيات أمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري هبوطا بظروف مشابهة بالقرب من سد الباسل جنوب الحسكة وعلي متنها 47 متزعماً من إرهابي 'داعش' فروا أمام ضربات الجيش العربي السوري وتم نقل المصابين منهم لتلقي العلاج عبر منظمة 'أطباء بلا حدود'.
وكان مركز التنسيق الروسي في حميميم أكد في السادس عشر من الشهر الجاري أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن لا يزال يواصل تعاونه مع بقايا الإرهابيين في سوريا، وأن المدربين العسكريين الأمريكيين يقومون بإنشاء وحدات عسكرية جديدة تحت مسمي 'الجيش السوري الجديد' بالقرب من مخيم للاجئين في مدينة الحسكة وذلك من مجموعات منشقة عن الإرهابيين.
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