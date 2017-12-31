رحماني فضلي: وعي الناس قد أحبط كافة المؤامرات/الحكومة والبرلمان والقضاء عازمون علي متابعة مطالب الشعب

وحسبما أفادت إرنا اليوم الأحد، أضاف رحماني فضلي في رد فعل علي الأحداث الأخيرة، 'إن الثورة الإسلامية، والقيم الإسلامية والإنسانية النبيلة ليست بأمور يستطيع الناس التخلي عنها بسهولة ومتي ما تتطلب الأمر حضور الناس في الساحة، فانهم مستعدون'.

وفي معرض تأكيده علي ضرورة رعاية النظم والإلتزام بالقانون والحفاظ علي الأمن، أشاد وزير الداخلية بالتسامح وضبط النفس الذي أبدته قوات الشرطة والأمن والمسؤولين المعنيين وقال، 'ان الأجواء الراهنة لا تضر بالأمن والإنتاج والعمل في البلاد فحسب، بل انها علي العكس تماما ستؤدي الي الحاق الأضرار بالإنتاج والعمل والأمن'.

واستمر في السياق ذاته، ان الذين يبادرون بهدم الممتلكات العامة، وإثارة الفوضي وانعدام القانون، والمساس بأمن الشعب، مسؤولون أمام القانون بشأن تصرفاتهم ويجب أن يدفعوا ثمن هذ السلوك'.

وأضاف مشددا، ان الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية عازمون علي متابعة مطالب الشعب وحل مشاكلهم.

وفي جانب أخر من حديثه، أشار رحماني فضلي الي إساءة استخدام بعض الأشخاص للفضاء الإلكتروني في الأحداث الأخيرة، وقال، أن أولئك الذين استغلوا المواقع الالكترونية واستخدموها للمساس بالأمن وإثارة الفوضي، وتدمير ممتلكات الناس، كشفوا أنهم استخدموا هذه التقنية كذريعة فقط وهم يتابعون إشاعة العنف والرعب، وسيتم التصدي بالتأكيد لهذا النوع من السلوك.

كما أكد علي ضرورة الحفاظ علي الهدوء والأمن والنظم وانه في إطار القانون يمكن متابعة المطالب بشكل أفضل، وصرح، ان أبناء شعبنا العزيز كانوا دوما ولازالوا يؤكدون علي الأساليب القانونية في متابعة حقوقهم المدنية وسيبقون هكذا ولهذا انه من الضروري عدم احتساب أعمال الشغب والتعدي علي الحقوق العامة وحقوق المواطنة من فعل أبناء الشعب الإيراني الفهيم والعزيز.

وأكد، انه في الظروف الراهنة الحفاظ علي الهدوء والدعوة الي الإلتزام بالنظم ورعاية القانون وتعزيز الوحدة والوفاق والوئام والتعاون ومتابعة مطالب الشعب هو الطريق الأمثل لإرساء الأمن العام وتلبية مطالب الناس.

إنتهي**أ م د**2344

