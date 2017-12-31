سفير ايران لدي طاجيكستان يلتقي رئيس البرلمان الطاجيكي

باكو/31كانون الأول/ديسمبر/ارنا- التقي سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدي طاجيكستان 'حجة الله فغاني' رئيس البرلمان الطاجيكي «شكورجان ظهوراف» وبحث معه حول العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتوثيق التعاون في المجال البرلماني وكذلك علي الصعيدين الاقليمي و الدولي.

واشار فغاني خلال اللقاء إلي الزيارة الاخيرة التي قام بها وزير الخارجية محمد جواد ظريف الي طاجيكستان و انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة في دوشنبه الي جانب التواصل المستمر بين مسؤولي البلدين واضاف ان ارضية توطيد العلاقات الثنائية باتت مهيأة اكثر مما مضي.
واكد علي ضرروة تبادل الزيارات بين المسؤولين البرلمانيين و مجموعات الصداقة البرلمانية لدي ايران و طاجيكستان.
وفي جانب اخر من تصريحاته اشار السفير فغاني الي دحر الجماعات الارهابية في العراق وسوريا و تغيير جغرافيا عملياتها الارهابية وتهديداتها المحتملة ضد دول اسيا الوسطي، معلنا استعداد ايران لوضع خبراتها في مجال مكافحة الارهاب تحت تصرف طاجيكستان.
من جانبه اشار 'ظهوراف' الي الاواصر الثقافية و اللغوية و الحضارية بين طاجيكستان و ايران و ثمن مساعدات ايران في ارساء السلام في طاجيكستان علي اثر الحرب المحلية فيها في عام 1990.
واعلن استعداد بلاده لتمتين العلاقات مع ايران في مختلف المجالات بما فيها تبادل الزيارات علي الصعيد البرلماني ووصف مستقبل العلاقات بين البلدين بانه مشرق
إنتهي**1110** 2344



برچسب ها

سياسي

طاجيكستان

العلاقات الثنائية

سفير ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

سفير ايران لدي طاجيكستان يلتقي رئيس البرلمان الطاجيكي

معظم المشاهدات

مستشار رئیس الجمهوریة: الازمات لا تحل فی الشارع وعلي ارضیة العنف

مستشار رئیس الجمهوریة: الازمات لا تحل فی الشارع وعلي ارضیة العنف

امام جمعة النجف الاشرف: السعودية اقل من ان تنال من وحدة العراق

امام جمعة النجف الاشرف: السعودية اقل من ان تنال من وحدة العراق

الحرس الثوري: الأعداء يسعون إلي قلب نظام الجمهورية الإسلامية

الحرس الثوري: الأعداء يسعون إلي قلب نظام الجمهورية الإسلامية

الشعب الایرانی یری دعم امیركا المخادع للتجمعات الاخیرة لیس سوي نفاق

المتحدث بأسم الخارجیة:

الشعب الایرانی یری دعم امیركا المخادع للتجمعات الاخیرة لیس سوي نفاق

برلمانی ایرانی: التجمعات الاحتجاجیة فتنة العدو الجدیدة

برلمانی ایرانی: التجمعات الاحتجاجیة فتنة العدو الجدیدة

أحدث الأخبار

قائد مقر القدس : إنقاذ الرهينة المنقول إلي بلد جار

قائد مقر القدس : إنقاذ الرهينة المنقول إلي بلد جار

لجنة الأمن القومي النيابية تعقد غدا اجتماعا طارئا لبحث الأحداث الأخيرة

لجنة الأمن القومي النيابية تعقد غدا اجتماعا طارئا لبحث الأحداث الأخيرة

القضايا الاقتصادية محور اجتماع رؤساء اللجان البرلمانية مع رئيس الجمهورية

القضايا الاقتصادية محور اجتماع رؤساء اللجان البرلمانية مع رئيس الجمهورية

الإتحاد العالمي للمصارعة يصف منافسة المصارع الايراني ونظيره المولدافي بالمنافسة الفضلي لعام 2017

الإتحاد العالمي للمصارعة يصف منافسة المصارع الايراني ونظيره المولدافي بالمنافسة الفضلي لعام 2017

السعودية تدفع 60 مليون دولار للأمير هاري حتي يزور جدة

السعودية تدفع 60 مليون دولار للأمير هاري حتي يزور جدة

موضوعات مرتبط