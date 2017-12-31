سفير ايران لدي طاجيكستان يلتقي رئيس البرلمان الطاجيكي

واشار فغاني خلال اللقاء إلي الزيارة الاخيرة التي قام بها وزير الخارجية محمد جواد ظريف الي طاجيكستان و انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة في دوشنبه الي جانب التواصل المستمر بين مسؤولي البلدين واضاف ان ارضية توطيد العلاقات الثنائية باتت مهيأة اكثر مما مضي.

واكد علي ضرروة تبادل الزيارات بين المسؤولين البرلمانيين و مجموعات الصداقة البرلمانية لدي ايران و طاجيكستان.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار السفير فغاني الي دحر الجماعات الارهابية في العراق وسوريا و تغيير جغرافيا عملياتها الارهابية وتهديداتها المحتملة ضد دول اسيا الوسطي، معلنا استعداد ايران لوضع خبراتها في مجال مكافحة الارهاب تحت تصرف طاجيكستان.

من جانبه اشار 'ظهوراف' الي الاواصر الثقافية و اللغوية و الحضارية بين طاجيكستان و ايران و ثمن مساعدات ايران في ارساء السلام في طاجيكستان علي اثر الحرب المحلية فيها في عام 1990.

واعلن استعداد بلاده لتمتين العلاقات مع ايران في مختلف المجالات بما فيها تبادل الزيارات علي الصعيد البرلماني ووصف مستقبل العلاقات بين البلدين بانه مشرق

إنتهي**1110** 2344

