نمو بمعدل 14 بالمائة في إنتاج الحديد الإسفنجي قامت به 10 شركات ايرانية

وقد تصدرت ثلاث شركات كبري ناشطة في استخراج المناجم والصناعات المنجمية داخل ايران قائمة انتاج الحديد الإسفنجي حيث كانت شركة «فولاد مباركة» متصدرة الرتبة الاولي بانتاجها أربعة ملايين و953 الفاً و363 طناً بمعدل نمو بلغ ال10 بالمائة وتلتها شركة فولاذ خوزستان بمليونين و761 الفاً و680 طناً بمعدل نمو بلغ ال9 بالمائة وإحتلت شركة فولاذ هرمزجان الرتبة الثالثة بانتاجها مليون و34 الفاً طناً بمعدل نمو بلغ ال22 بالمائة.

يُذكر بأنّ الجمهورية الاسلامية الايرانية نحجت خلال عام 2014 في رفع مستواها الانتاجي للحديد الإسفنجي إلي 19 مليونا و500 الف طن وإزدادت هذه النسبة خلال السنة الماضية إلي 25 مليون و500 الف طن وتوقع الخبراء إرتفاع هذه النسبة الانتاجية إلي 31 مليونا و500 الف طن نهاية هذا العام.

إنتهي** ع ج**2344

