العاروري: الدعم الإيراني للمقاومة الفلسطينية حقيقي وجوهري وهو لم يتوقف أبداً

طهران/ 31 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا - نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 'حماس' صالح العاروري يقول إن إيران لم تتوقف عن دعم المقاومة الفلسطينية، وأن ما تقدمه من دعم هو دعم حقيقي وجوهري لاستمرار المقاومة وفعاليتها، ويلمح إلي أن قيادة حركة 'فتح' غير قادرة علي تطبيق المصالحة الفلسطينية بالمعايير الوطنية القائمة علي مواجهة الاحتلال.

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 'حماس' صالح العاروري إن قاعدة بناء هذه العلاقات الخارجية للحركة هي عدم إدخال القضية الفلسطينية في الصراعات الداخلية للدول الأخري، وأضاف 'اعفونا من أن نكون جزءاً من صراعات المنطقة لنبقي رأس حربة في مواجهة الكيان الصهيوني'.
وفي مقابلة له مع قناة القدس، أكّد العاروري أن الدعم الإيراني للمقاومة الفلسطينية لم يتوقف، معتبراً إياه مؤشراً علي جدية إيران في مواجهة إسرائيل.
وأضاف العاروري أن ما تقدمه إيران من دعم للمقاومة الفلسطينية ليس شكلياً أو رمزيّاً، بل هو دعم حقيقي ومركزي وجهوري لاستمرار المقاومة وفعاليّتها.
وعن ملف تبادل الأسري، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 'حماس' إن هذا الملف يأتي علي سلّم أوليّات الحركة، مؤكداً الجهوزية من أجل إنجاز صفقة تبادل مع اسرائيل، لكنّه لفت إلي أن الإسرائيليين لا يتحرّكون في هذا الاتجاه.
وعن الوضع الفلسطيني الداخلي والمصالحة بين الفصائل، اعتبر العاروي أن قيادة حركة 'فتح' غير قادرة علي تطبيق المصالحة الفلسطينية بالمعايير الوطنية القائمة علي مواجهة الاحتلال، مجدداً التأكيد علي أن 'حماس' مصرّة علي خيار المصالحة وبناء الوحدة الوطنية، وشدد علي ألا تراجع عن هذا القرار.
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العاروري: الدعم الإيراني للمقاومة الفلسطينية حقيقي وجوهري وهو لم يتوقف أبداً

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