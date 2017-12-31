ایران تعرض عددا من سیاراتها فی السوق العمانی

واضاف عبدالخانی الیوم الاحد ان شركة «ایران خودرو» باعتبارها اول شركة صناعة السیارات فی ایران حصلت علی رخصة من ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾس ﻟدول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾجی (GSO) لتصدیر منتجات «دنا بلاس و رانا» الی المنطقة.

واوضح اصدر مجلس التعاون لدول الخلیج الفارسی رخصة لعرض هذه السیارات فی السوق بعد اجراء اختبارات علیها علی اساس مختلف المواصفات بما فیها قوة السیارات متوقعا بذلك ان تلاقی هذه السیارات ترحیبا من قبل الزبائن.

یذكر ان عمان تأتی فی المركز العاشر بین مستوردی السلع من ایران وبلغ حجم الصادرات الیها خلال الشهور الثمانیة من العام الجاری ملیونا و 234 الف طن یساوی 1.3 فی المئة من اجمالی حجم الصادرات الایرانیة.

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