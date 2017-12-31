إنتاج جيل جديد من حافلات النقل الكهربائية في البلاد بالتعاون مع روسيا البيضاء

طهران / 31 كانون الاول / ديسمبر - إرنا - تسعي شركة عاملة في القطاع الخاص الايراني تشغيل خط انتاجي لاُولي حافلات نقل ذات مخازن كهربائية كبري من الجيل الحديث بتعاون تقني واستثماري مع روسيا البيضاء.

وأضاف محمد صمام سخيراوي رئيس مجلس إدارة شركة « سام سبز» الايرانية للسيارات اليوم الأحد بأنّ قطاع المواصلات العاملة بالطاقة السائلة وغاز السي إن جي لوثت أجواء العاصمة والمحافظات. وهذا ما جعل شركته تقوم بدراسة ومتابعة لإنتاج حافلات نقل كهربائية بالتعاون مع شركة «بل كامون ماش» الواقعة في روسيا البيضاء والتي يعود تاريخ نشاطها الانتاجي إلي نصف قرن والتي كانت تزود بعض الدول الاوروبية وأمريكا اللاتينية بمثل هذه الحافلات. و تتمتع هذه الحافلات بنظام اللاسلكي بنظام الإنترنت اللاسلكي ويتم شحن مخزنها الكهربائي عبر بطاريات.
كما أعلن رئيس مجلس إدارة هذه الشركة الايرانية عن دخول أول نوع من هذه الحافلات بعد شهرين الي البلاد ووضعنا خطة لتكون شركتنا الانتاجية مصدرة لهذا النوع من الحافلات إلي دول الجوار ودول الشرق الأوسط.
علماً بأنّ هذا النوع من الباصات قادر علي العمل علي مدار الساعة موفراً150 الف يورو عند طي كل 600 الف كيلومتر مقارنة بالباصات العاملة بالطاقات السائلة.
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اقتصاد

حافلات كهربائية

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روسيا البيضاء

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إنتاج جيل جديد من حافلات النقل الكهربائية في البلاد بالتعاون مع روسيا البيضاء

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