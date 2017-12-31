القضاء علي عصابة تهريب المخدرات في محافظة كرمان جنوب شرقي ايران

كرمان/ 31 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا - أعلن قائد قوي الأمن الداخلي في محافظة كرمان (جنوب شرق البلاد) القضاء علي عصابة تهريب المخدرات ومقتل 3 عناصرها وضبط 200 كيلوغرام من الافيون شرقي المحافظة.

واضاف العميد 'رضا بني اسدي فر' اليوم الاحد، ان القوات الخاصة التابعة لمقر 'ابوذر' العملياتي في قيادة قوي الأمن الداخلي بمحافظة كرمان، استطاعت وبعد رصد معلومات عن معابر الدخول الي المحافظة من جهة الشرق، ضبط قافلة للدراجات النارية لعصابة تهريب المخدرات .
واوضح بان قوات الشرطة وبعد مراقبة مكان تواجد العصابة، تمكنت صباح اليوم من الاشتباك معها في منطقة ريغان والقضاء علي 3 من عناصرها و ضبط 3 بندقيات كلاشينكوف وكميات من الاعتدة التي كانت بحوزتهم ودراجيتين ناريتين و200 كيلوغرام من الافيون.
واشار العميد 'بني اسدي فر' الي ان قوات الشرطة في محافظة كرمان استطاعت ضبط أكثر من خمسة اطنان ونصف الطن من انواع المخدرات في محافظة كرمان منذ بداية الشهر الحالي وحتي الان .
انتهي** 2344



برچسب ها

كليات

استهداف الاشرار المسلحين

شرق كرمان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

القضاء علي عصابة تهريب المخدرات في محافظة كرمان جنوب شرقي ايران

معظم المشاهدات

مستشار رئیس الجمهوریة: الازمات لا تحل فی الشارع وعلي ارضیة العنف

مستشار رئیس الجمهوریة: الازمات لا تحل فی الشارع وعلي ارضیة العنف

امام جمعة النجف الاشرف: السعودية اقل من ان تنال من وحدة العراق

امام جمعة النجف الاشرف: السعودية اقل من ان تنال من وحدة العراق

الحرس الثوري: الأعداء يسعون إلي قلب نظام الجمهورية الإسلامية

الحرس الثوري: الأعداء يسعون إلي قلب نظام الجمهورية الإسلامية

الشعب الایرانی یری دعم امیركا المخادع للتجمعات الاخیرة لیس سوي نفاق

المتحدث بأسم الخارجیة:

الشعب الایرانی یری دعم امیركا المخادع للتجمعات الاخیرة لیس سوي نفاق

برلمانی ایرانی: التجمعات الاحتجاجیة فتنة العدو الجدیدة

برلمانی ایرانی: التجمعات الاحتجاجیة فتنة العدو الجدیدة

أحدث الأخبار

قائد مقر القدس : إنقاذ الرهينة المنقول إلي بلد جار

قائد مقر القدس : إنقاذ الرهينة المنقول إلي بلد جار

لجنة الأمن القومي النيابية تعقد غدا اجتماعا طارئا لبحث الأحداث الأخيرة

لجنة الأمن القومي النيابية تعقد غدا اجتماعا طارئا لبحث الأحداث الأخيرة

القضايا الاقتصادية محور اجتماع رؤساء اللجان البرلمانية مع رئيس الجمهورية

القضايا الاقتصادية محور اجتماع رؤساء اللجان البرلمانية مع رئيس الجمهورية

الإتحاد العالمي للمصارعة يصف منافسة المصارع الايراني ونظيره المولدافي بالمنافسة الفضلي لعام 2017

الإتحاد العالمي للمصارعة يصف منافسة المصارع الايراني ونظيره المولدافي بالمنافسة الفضلي لعام 2017

السعودية تدفع 60 مليون دولار للأمير هاري حتي يزور جدة

السعودية تدفع 60 مليون دولار للأمير هاري حتي يزور جدة

موضوعات مرتبط