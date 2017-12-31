القضاء علي عصابة تهريب المخدرات في محافظة كرمان جنوب شرقي ايران

واضاف العميد 'رضا بني اسدي فر' اليوم الاحد، ان القوات الخاصة التابعة لمقر 'ابوذر' العملياتي في قيادة قوي الأمن الداخلي بمحافظة كرمان، استطاعت وبعد رصد معلومات عن معابر الدخول الي المحافظة من جهة الشرق، ضبط قافلة للدراجات النارية لعصابة تهريب المخدرات .

واوضح بان قوات الشرطة وبعد مراقبة مكان تواجد العصابة، تمكنت صباح اليوم من الاشتباك معها في منطقة ريغان والقضاء علي 3 من عناصرها و ضبط 3 بندقيات كلاشينكوف وكميات من الاعتدة التي كانت بحوزتهم ودراجيتين ناريتين و200 كيلوغرام من الافيون.

واشار العميد 'بني اسدي فر' الي ان قوات الشرطة في محافظة كرمان استطاعت ضبط أكثر من خمسة اطنان ونصف الطن من انواع المخدرات في محافظة كرمان منذ بداية الشهر الحالي وحتي الان .

انتهي** 2344

