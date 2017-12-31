مصرع أكثر من 34 شخصا فی 4 جرائم لطیران العدوان السعودی فی الحدیدة

طهران / 31 كانون الاول / دیسمبر /ارنا-
لقی أكثر من 34 شخصا مصرعهم فی أربع جرائم متفرقة لطیران العدوان السعودی الأمریكی بمحافظة الحدیدة فی الیمن بینهم 10 نساء.

وأفادت 'المسیرة نت' ان أكثر من 20 شخصا لقو مصرعهم فی غارات لطیران العدوان السعودی استهدفت 3 سیارات بالقرب من أحد المطاعم عند مدخل مدیریة الجراحی.
وكان طیران العدوان السعودی قد ارتكب مجزرة مماثلة فی المدیریة ذاتها إثر غارات لطیران العدوان استهدفت سوقا شعبیا وراح ضحیتها عدد من القتلي والجرحي.
وقتلت عشر نساء، فی وقت سابق من صباح السبت، فی غارات لطیران العدوان السعودی الأمریكی استهدفت مزرعة شرق منطقة قطابة بمدیریة الخوخة بالحدیدة.
كما قتل 4 اشخاص فی جریمة رابعة للعدوان السعودی الأمریكی إثر غارة استهدفت سیارتهم فی مدخل مدیریة الجراحی.
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مصرع أكثر من 34 شخصا فی 4 جرائم لطیران العدوان السعودی فی الحدیدة

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