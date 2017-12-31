العميد غيب برور: فتنة العام 2009 استهدفت الامن القومي داخليا وخارجيا

وفي كلمة له اشار العميد غيب برور الي مشاركة الشعب في قيام الثورة الاسلامية ومن ثم في الدفاع المقدس، وقال: ان ساحة الاختبارات مازالت مستمرة، لان اعداء الثورة الالداء بذلوا دوما قصاري جهدهم لمواجهة هذه الثورة.

ونوه الي الملحمة الجماهيرية يوم 30 كانون الاول عام 2009 والتي تبلورت في التصدي للفتنة التي اعقبت الانتخابات الرئاسية واضاف، انه خلال تلك الاحداث تدخلت وسائل الاعلام المعادية وكذلك الولايات المتحدة وقامت دول اخري باعداد عناصر لاثارة الفتنة في ايران.

واكد بانه لو لم تكن عناية الباري تعالي وصمود الشعب والقيادة الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية لما بقي اليوم اثر للثورة الاسلامية.

انتهي ** 2342

