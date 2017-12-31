العميد غيب برور: فتنة العام 2009 استهدفت الامن القومي داخليا وخارجيا

خمين / 31 كانون الاول / ديسمبر /ارنا-
اكد رئيس منظمة تعبئة المستضعفين العميد غلام حسين غيب برور، بان الامن القومي للبلاد تم استهدافه من قبل الاعداء علي الصعيدين الداخلي والخارجي خلال الفتنة التي جرت عام 2009 .

وفي كلمة له اشار العميد غيب برور الي مشاركة الشعب في قيام الثورة الاسلامية ومن ثم في الدفاع المقدس، وقال: ان ساحة الاختبارات مازالت مستمرة، لان اعداء الثورة الالداء بذلوا دوما قصاري جهدهم لمواجهة هذه الثورة.
ونوه الي الملحمة الجماهيرية يوم 30 كانون الاول عام 2009 والتي تبلورت في التصدي للفتنة التي اعقبت الانتخابات الرئاسية واضاف، انه خلال تلك الاحداث تدخلت وسائل الاعلام المعادية وكذلك الولايات المتحدة وقامت دول اخري باعداد عناصر لاثارة الفتنة في ايران.
واكد بانه لو لم تكن عناية الباري تعالي وصمود الشعب والقيادة الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية لما بقي اليوم اثر للثورة الاسلامية.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

العميد غيب برور

الامن القومي

الفتنة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

العميد غيب برور: فتنة العام 2009 استهدفت الامن القومي داخليا وخارجيا

معظم المشاهدات

مستشار رئیس الجمهوریة: الازمات لا تحل فی الشارع وعلي ارضیة العنف

مستشار رئیس الجمهوریة: الازمات لا تحل فی الشارع وعلي ارضیة العنف

امام جمعة النجف الاشرف: السعودية اقل من ان تنال من وحدة العراق

امام جمعة النجف الاشرف: السعودية اقل من ان تنال من وحدة العراق

برلمانی ایرانی: التجمعات الاحتجاجیة فتنة العدو الجدیدة

برلمانی ایرانی: التجمعات الاحتجاجیة فتنة العدو الجدیدة

الشعب الایرانی یری دعم امیركا المخادع للتجمعات الاخیرة لیس سوي نفاق

المتحدث بأسم الخارجیة:

الشعب الایرانی یری دعم امیركا المخادع للتجمعات الاخیرة لیس سوي نفاق

الحرس الثوري: الأعداء يسعون إلي قلب نظام الجمهورية الإسلامية

الحرس الثوري: الأعداء يسعون إلي قلب نظام الجمهورية الإسلامية

أحدث الأخبار

الأمن العراقي يعلن مقتل 17 من عناصر داعش في الموصل

الأمن العراقي يعلن مقتل 17 من عناصر داعش في الموصل

مصرع أكثر من 34 شخصا فی 4 جرائم لطیران العدوان السعودی فی الحدیدة

مصرع أكثر من 34 شخصا فی 4 جرائم لطیران العدوان السعودی فی الحدیدة

مقتل 4 جنود سعوديين بعمليات قنص في جبهات الحدود مع اليمن

مقتل 4 جنود سعوديين بعمليات قنص في جبهات الحدود مع اليمن

هزة ارضية تضرب جنوب ايران بقوة 4.7 ريختر

هزة ارضية تضرب جنوب ايران بقوة 4.7 ريختر

العميد غيب برور: فتنة العام 2009 استهدفت الامن القومي داخليا وخارجيا

العميد غيب برور: فتنة العام 2009 استهدفت الامن القومي داخليا وخارجيا

موضوعات مرتبط