آیة الله مكارم شیرازی: الاسلام والثورة تقدما الي الامام بمنطق الشهادة

وخلال مراسم افتتاح المؤتمر الاول لاحیاء ذكري ألف شهید من علماء الدین بمحافظة قم مساء السبت، قال آیة الله مكارم شیرازی، ان الاسلام مضي الي الامام بمنطق الشهادة، كما ان الثورة الاسلامیة استطاعت الانتصار بمنطق الشهادة فی الحرب المفروضة، فالعدو البعثی استغل الفوضي فی البلاد بعد الثورة الاسلامیة، واراد الوصول الي طهران فی غضون ثلاثة ایام، لكن الامام الخمینی (رض) اعتمد علي منطق الشهادة واستطاع تعبئة الشعب للحضور فی جبهات الحرب.

واعتبر آیة الله مكارم شیرازی ثقافة الشهادة بانها عامل انتصار الثورة الاسلامیة، مضیفا: ان الشهداء برؤیتهم لروح الشجاعة لدي الامام الخمینی (رض) وقفوا مقابل الرصاص، ولولا ثقافة التضحیة والشهادة لفشلنا فی حرب السنوات الثمانی.

واكد علي ضرورة ترویج ثقافة التضحیة والشهادة، مضیفا: ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الیوم اقوي من ای وقت مضي، ولطالما كان منطق التضحیة والشهادة بین الشباب حیا ومتقدا، فسنبقي اقویاء.

انتهي ** 2342

