جهانغيري: ضرورة دعم التعاون مع الدول الأفريقية

وخلال إجتماعه بلجنة أفريقيا اليوم السبت شدد جهانغيري علي ضرورة تطوير العلاقات مع القارة الأفريقية نظراً لأهمية ذلك في المجالات السياسية والإقتصادية.

هذا وتم خلال الإجتماع بحث التحديات التي تواجه العلاقات الإقتصادية بين إيران وأفريقيا وقد خلص الإجتماع إلي القرارات التالية:

1- ضرورة توثيق العلاقات المصرفية مع المصارف التي يقرها البنك المركزي الإيراني في الدول الأفريقية لفترة أقصاها ستة أشهر.

2- ضرورة تفعيل خطوط الملاحة البحرية بين إيران ودول أفريقيا وذلك لتسهيل عملية نقل البضائع إلي القارة وتقليل تكاليف النقل.

3- إنشاء مراكز تجارية داخل الدول الأفريقية لعرض البضائع الإيرانية لتعزيز عملية التصدير والتعريف بالمنتجات الإيرانية في الأسواق الأفريقية مع مراعاة الأولوية للجزائر وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا.

4- ينبغي علي صندوق التنمية الوطنية رصد مبلغ 500 يورو لتسهيل الصادرات الإيرانية لدول القارة الأفريقية.

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