مصدر مسؤول : نفقات مشروع تطهير اروندرود تبلغ 200 مليون يورو

وفي تصريح له، اليوم السبت، علي هامش تدشين الخط الملاحي الذي يصل مدينة خرمشهر (في محافظة خوزستان جنوب غرب) بمنطقة صحار العمانية، اكد 'حق شناس' ان عدم انجاز مشروع تطهير اروند رود كان من الاسباب التي حالت دون دخول السفن العملاقة الي هذه المنطقة؛ بما يستدعي مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية ان تضع خططا مناسبة لحل هذه المعضلة.

ودعا المسؤول في وزارة الطرق واعمار المدن، الخارجية الايرانية الي حثّ الجانب العراقي علي المساهمة في هذا انجاز مشروع (تطهير نهر اروند رود) والقيام بالتنسيقات اللازمة في هذا الاطار.

وفي معرض الاشارة الي التعاون الملاحي بين ايران وسلطنة عمان، اشار حق شناس، الي وجود 3 خطوط ملاحية انطلاقا من سلطنة عمان باتجاه الموانئ الايرانية؛ بما يشمل الخط الملاحي الخاص بنقل الركاب من السلطنة الي ميناء جابهار (جنوب شرق)، والخط الملاحي لنقل المسافرين ايضا من عمان الي ميناء الشهيد باهنر في محافظة هرمزكان (جنوب)، والخط الملاحي الخاص بنقل البضائع والذي تم تدشينه اليوم بين خرمشهر وصحار.

ولفت المسؤول الايراني الي ان الخطّ الملاحي الأخير يوفرّ فرصة منقطعة النظير في مجال تصدير المنتجات الزراعية والمنجمية والكيمياوية الي سلطنة عمان، بالاضافة الي نقل البضائع بواسطة حاويات الشحن من ميناء خرمشهر الي محافظة هرمزكان وبالعكس.

انتهي ** ح ع

