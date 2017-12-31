ثلاثة مجازر مفجعة للطيران السعودي في اليمن في أقل من 12 ساعة

وأفاد مراسل قناة 'المسيرة' اليمنية عن سقوط 20 شهيداً في حصيلة أولية في غارات لطيران العدوان استهدفت 3 سيارات بالقرب من أحد المطاعم عند مدخل مديرية الجراحي.

يأتي هذا بعد ساعات فقط من مجزرة مماثلة في المديرية ذاتها إثر غارات لطيران العدوان استهدفت سوقا شعبيا وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحي.

وقد استشهدت عشر نساء، في وقت سابق من صباح اليوم السبت، في غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت مزرعة شرق منطقة قطابة بمديرية الخوخة بالمحافظة.

ويأتي ذلك في سياق جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني بصورة يومية في ظل صمت دولي مخز رازح تحت الإرادة الأمريكية والمال السعودي.

انتهي**2018 ** 1837

