وصول 27 حاویة محملة باجهزة تفریغ الحبوب الي میناء جابهار

وفی تصریح لمراسل 'ارنا' الیوم السبت، قال 'اقائی' ان الحكومة رصدت رأس مال بقیمة ملیار دولار تقریبا لتجهیز وتدشین المرحلة الاولي من مرفأ الشهید بهشتی بمیناء جابهار.

ونوه المسؤول فی وزارة الطرق واعمار المدن، الي موقع جابهار الاستراتیجی فی مجال النقل والترانزیت، والنقل البحری لكونه یعدّ اقل مسافة وكلفة فی مجل نقل البضائع الي بلدان اسیا الوسطي وافغانستان.

واشار الي ان الطاقة الاستیعابیة لدي مرفا الشهید بهشتی تبلغ حالیا 8 ملایین و500 الف طن؛ موضحا انه بات بامكان السفن العملاقة التی تزن 100 الف طن ان ترسو فی هذا المرفأ.

انتهي ** ح ع

