الحرس الثوري: الأعداء يسعون إلي قلب نظام الجمهورية الإسلامية

وفي إجتماع له مع مدراء الأقسام الإعلامية في محافظة خراسان الجنوبية (جنوب شرق) قال العميد شريف إن الأعداء يؤمنون بأن الثورة الإسلامية يمكن أن تشكل نموذجا تستلهم منه جميع شعوب العالم مما يفشل مخططاتهم ومن هنا فقد وضعوا قلب نظام الجمهورية الإسلامية في نصب أعينهم.

واشار إلي أن هذا الأمر قد أعلنه أعداء الثورة صراحة بعد إنتخاب الرئيس الأمريكي الأخير.

ووصف الإمام الخميني الراحل (رضوان الله عليه) بأنه محيي القيم الإسلامية والثقافية الدينية معتبراً إن الله تعالي من علي الشعب الإيراني بنعمة كبيرة هي الثورة الإسلامية.

وشدد علي أن الثورة الإسلامية تواجه أعداء أقوياء سعوا منذ بداية الثورة إلي دق إسفين بين النظام السياسي والحكومة والشعب الإيراني مشيراً إلي ان هؤلاء الأعداء سرعان ما أدركوا إنهم غير قادرين علي الفصل بين هذه الأركان الثلاثة.

ولفت العميد شريف إلي أن الأعداء بذلوا قصاري جهدهم من أجل إضعاف الأسرة من خلال القنوات الفضائية وشبكات التواصل الإجتماعي فيما عمدوا من جهة أخري إلي زيادة هجماتهم علي مكانة القيادة وولاية الفقيه.

وشدد علي ضرورة الوعي أمام مخططات الأعداء مؤكداً علي ضرورة إنشاء منظومة إعلامية شاملة لمتابعة منجزات النظام الإسلامي في مختلف الأبعاء وبعيداً عن التوجهات والتيارات السياسية.

وصرح قائلاً: إن الإمام الخميني الراحل وقائد الثورة الإسلامية طالما أكدا علي أهمية توفير الرفاهية الإجتماعية للمجتمع بالتوازي مع تعزيز الأمن في البلاد.

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