متكي: الولايات المتحدة واجهت الكثير من الفشل من خلال تدخلاتها

كرج /30 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا – أكد وزير الخارجية الإيرانية الأسبق منوجهر متكي إن الولايات المتحدة واجهت الكثير من الفشل بسبب تدخلاتها مشيراً إلي البيانات الأخيرة التي أطلقتها وزارة الخارجية الأمريكية وبعض الدول الغربية.

وخلال مهرجان جماهيري في مدينة كرج (غربي طهران) اليوم السبت اعتبر متكي إن اعادة التجارب السابقة التي فشلت فيها الدول الغربية وعلي رأسها الولايات المتحدة أمر خاطئ مشدداً علي أن نظام الجمهورية الإسلامية في إيران سيواصل طريقه بكل ثقة.
وأشار إلي أن الجمهورية الإسلامية نظام يعتمد علي الشعب ومتي ما شعر الشعب بإن هناك حاجة للتواجد في الساحة لم يتأخر عن ذلك لحظة واحدة.
واعتبر إن إيران ومتي ما حققت التوافق والإنسجام الوطني عبر التاريخ لا سيما في فترة الدفاع المقدس (الحرب العراقية المفروضة 1980- 1988) تمكنت من تحقيق الإكتفاء الذاتي والتنمية المطلوبة.
انتهي ** ا ح ** 1837



برچسب ها

سياسي

إيران

أمريكا

منوجهر متكي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

متكي: الولايات المتحدة واجهت الكثير من الفشل من خلال تدخلاتها

معظم المشاهدات

مستشار رئیس الجمهوریة: الازمات لا تحل فی الشارع وعلي ارضیة العنف

مستشار رئیس الجمهوریة: الازمات لا تحل فی الشارع وعلي ارضیة العنف

امام جمعة النجف الاشرف: السعودية اقل من ان تنال من وحدة العراق

امام جمعة النجف الاشرف: السعودية اقل من ان تنال من وحدة العراق

برلمانی ایرانی: التجمعات الاحتجاجیة فتنة العدو الجدیدة

برلمانی ایرانی: التجمعات الاحتجاجیة فتنة العدو الجدیدة

الشعب الایرانی یری دعم امیركا المخادع للتجمعات الاخیرة لیس سوي نفاق

المتحدث بأسم الخارجیة:

الشعب الایرانی یری دعم امیركا المخادع للتجمعات الاخیرة لیس سوي نفاق

الحرس الثوري: الأعداء يسعون إلي قلب نظام الجمهورية الإسلامية

الحرس الثوري: الأعداء يسعون إلي قلب نظام الجمهورية الإسلامية

أحدث الأخبار

الأمن العراقي يعلن مقتل 17 من عناصر داعش في الموصل

الأمن العراقي يعلن مقتل 17 من عناصر داعش في الموصل

مصرع أكثر من 34 شخصا فی 4 جرائم لطیران العدوان السعودی فی الحدیدة

مصرع أكثر من 34 شخصا فی 4 جرائم لطیران العدوان السعودی فی الحدیدة

مقتل 4 جنود سعوديين بعمليات قنص في جبهات الحدود مع اليمن

مقتل 4 جنود سعوديين بعمليات قنص في جبهات الحدود مع اليمن

هزة ارضية تضرب جنوب ايران بقوة 4.7 ريختر

هزة ارضية تضرب جنوب ايران بقوة 4.7 ريختر

العميد غيب برور: فتنة العام 2009 استهدفت الامن القومي داخليا وخارجيا

العميد غيب برور: فتنة العام 2009 استهدفت الامن القومي داخليا وخارجيا

موضوعات مرتبط