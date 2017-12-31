متكي: الولايات المتحدة واجهت الكثير من الفشل من خلال تدخلاتها

وخلال مهرجان جماهيري في مدينة كرج (غربي طهران) اليوم السبت اعتبر متكي إن اعادة التجارب السابقة التي فشلت فيها الدول الغربية وعلي رأسها الولايات المتحدة أمر خاطئ مشدداً علي أن نظام الجمهورية الإسلامية في إيران سيواصل طريقه بكل ثقة.

وأشار إلي أن الجمهورية الإسلامية نظام يعتمد علي الشعب ومتي ما شعر الشعب بإن هناك حاجة للتواجد في الساحة لم يتأخر عن ذلك لحظة واحدة.

واعتبر إن إيران ومتي ما حققت التوافق والإنسجام الوطني عبر التاريخ لا سيما في فترة الدفاع المقدس (الحرب العراقية المفروضة 1980- 1988) تمكنت من تحقيق الإكتفاء الذاتي والتنمية المطلوبة.

انتهي ** ا ح ** 1837

