سعر الخام الایرانی یرتفع قلیلا فی الأسواق العالمیة

طهران / 30 كانون الاول / دیسمبر / ارنا – ارتفع سعر النفط الایرانی الخفیف خلال الاسبوع الثالث من شهر كانون الاول الحالی 13 سنتا لیتم بیعه فی الاسواق العالمیة بقیمة 63 دولار و36 سنتا للبرمیل الواحد.

وقد شهدت معظم اسعار النفط خلال الایام الاخیرة من العام 2017 منحي تصاعدیا وذلك نظرا لمساهمة 'اوبك' فی ادارة الاسعار، وایضا تناغم بعض المنتجین من الدول غیر الاعضاء مع هذه المنظمة الدولیة.
وفی ضوء قرار الجانبین - اوبك والدول المنتجة غیر الاعضاء - علي مواصلة سیاسة خفض الانتاج، فقد ادي ذلك الي ارتفاع سعر الخام فی الاسواق العالمیة لتتراوح قیمته بین الـ 60 و70 دولار للبرمیل الواحد.
علما ان اجمالی حجم صادرات النفط الایرانی یبلغ حالیا ملیونین و600 الف برمیل یومیا، وتبلغ حصة الاسواق الاسیویة من هذه الكمیة 60 بالمئة فیما یتم تصدیر الباقی الي الدول الاروبیة.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

اقتصاد

النفط الایرانی یرتفع

الاسواق العالمیة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

سعر الخام الایرانی یرتفع قلیلا فی الأسواق العالمیة

معظم المشاهدات

مستشار رئیس الجمهوریة: الازمات لا تحل فی الشارع وعلي ارضیة العنف

مستشار رئیس الجمهوریة: الازمات لا تحل فی الشارع وعلي ارضیة العنف

امام جمعة النجف الاشرف: السعودية اقل من ان تنال من وحدة العراق

امام جمعة النجف الاشرف: السعودية اقل من ان تنال من وحدة العراق

برلمانی ایرانی: التجمعات الاحتجاجیة فتنة العدو الجدیدة

برلمانی ایرانی: التجمعات الاحتجاجیة فتنة العدو الجدیدة

الشعب الایرانی یری دعم امیركا المخادع للتجمعات الاخیرة لیس سوي نفاق

المتحدث بأسم الخارجیة:

الشعب الایرانی یری دعم امیركا المخادع للتجمعات الاخیرة لیس سوي نفاق

الحرس الثوري: الأعداء يسعون إلي قلب نظام الجمهورية الإسلامية

الحرس الثوري: الأعداء يسعون إلي قلب نظام الجمهورية الإسلامية

أحدث الأخبار

الأمن العراقي يعلن مقتل 17 من عناصر داعش في الموصل

الأمن العراقي يعلن مقتل 17 من عناصر داعش في الموصل

مصرع أكثر من 34 شخصا فی 4 جرائم لطیران العدوان السعودی فی الحدیدة

مصرع أكثر من 34 شخصا فی 4 جرائم لطیران العدوان السعودی فی الحدیدة

مقتل 4 جنود سعوديين بعمليات قنص في جبهات الحدود مع اليمن

مقتل 4 جنود سعوديين بعمليات قنص في جبهات الحدود مع اليمن

هزة ارضية تضرب جنوب ايران بقوة 4.7 ريختر

هزة ارضية تضرب جنوب ايران بقوة 4.7 ريختر

العميد غيب برور: فتنة العام 2009 استهدفت الامن القومي داخليا وخارجيا

العميد غيب برور: فتنة العام 2009 استهدفت الامن القومي داخليا وخارجيا

موضوعات مرتبط