سعر الخام الایرانی یرتفع قلیلا فی الأسواق العالمیة

وقد شهدت معظم اسعار النفط خلال الایام الاخیرة من العام 2017 منحي تصاعدیا وذلك نظرا لمساهمة 'اوبك' فی ادارة الاسعار، وایضا تناغم بعض المنتجین من الدول غیر الاعضاء مع هذه المنظمة الدولیة.

وفی ضوء قرار الجانبین - اوبك والدول المنتجة غیر الاعضاء - علي مواصلة سیاسة خفض الانتاج، فقد ادي ذلك الي ارتفاع سعر الخام فی الاسواق العالمیة لتتراوح قیمته بین الـ 60 و70 دولار للبرمیل الواحد.

علما ان اجمالی حجم صادرات النفط الایرانی یبلغ حالیا ملیونین و600 الف برمیل یومیا، وتبلغ حصة الاسواق الاسیویة من هذه الكمیة 60 بالمئة فیما یتم تصدیر الباقی الي الدول الاروبیة.

انتهي ** ح ع

