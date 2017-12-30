المديرة التنفيذية لشركة الطيران الايرانية: إنتقاص معدل العمر الاستهلاكي للاسطول الجوي الايراني إلي 20 سنة

طهران / 30 كانون الاول / ديسمبر – إرنا – قالت المديرة التنفيذية لشركة طيران الجمهورية الاسلامية الايرانية: إنتقص معدل العمر الاستهلاكي للاسطول الجوي لشركة إيران للطيران إلي 20 سنة بفضل إلتحاق طائرتي إي.تي.آر الفرنسية الصنع إلي اسطولها الجوي.

وأضافت «فرزانه شرف بافي» اليوم السبت علي هامش حفل إلتحاق هاتين الطائرتين: كان معدل العمر الاستهلاكي لاسطول شركة ايران للطيران 21 سنة وشهر و انتقص الآن إلي 20 سنة، معلنة إلتحاق 11 طائرة حتي الآن باسطول شركة «ايران إير» خلال الفترة المنصرمة.
وأضافت فرزانه شرف بافي بأنّ هذه الشركة ستستلم 12 طائرة اُخري من شركة إي. آر.تي وفقاً لعقد مبرم بينهما خلال الفترة القادمة. وألحقت بتصريحاتها حق شركة «إيران إير» التقدم بطلب لشراء 20 طائرة اُخري من هذا النوع.
وعزت المديرة التنفيذية لشركة الطيران الايرانية تأكيد الشركة علي شراء هذا النوع من الطائرات إلي استهلاكها القليل للطاقة وقلة نسبة تلويثها للبيئة و تنشيط الاسطول الجوي المدني للمطارات المحلية التي تعاني من نقص عدد الطائرات.
علماً بأنه بعد توقيع الاتفاق النووي تم توقيع عقود لشراء 100 طائرة إيرباس فرنسية و80 طائرة بوئينغ أمريكية و20 طائرة إي تي آر.
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المديرة التنفيذية لشركة الطيران الايرانية: إنتقاص معدل العمر الاستهلاكي للاسطول الجوي الايراني إلي 20 سنة

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