تخصيص محلات تجارية ومخازن في سوق الرويس القطري لايران

واضاف خورشيد كزدرازي اليوم السبت في تصريح لارنا ، ان تخصيص المحلات والمخازن للتجار الايرانيين يشكل فرصة مناسبة لرجال الاعمال والمنتجين في محافظتي بوشهر وهرمزكان لعرض منتجاتهم وسلعهم في هذا السوق.

واشار كزدرازي، الي عرض التجار الايرانيين انواع الفواكه المجففة والمكسرات والسجاد والصناعات اليديوية في السوق الحدودي بميناء الرويس القطري.

يذكر ان الشركة القطرية لإدارة الموانئ 'مواني قطر' أعلنت في 17 ديسمبر وعبر حسابها بموقع 'تويتر'، عن بدء تشغيل 'سوق الميناء' بميناء الرويس لبيع المنتجات الأجنبية المتنوعة القادمة علي متن السفن التجارية.

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