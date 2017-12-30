وكيل وزارة الطرق:نجري مفاوضات مع شركتين اوربيتين وصينية لتمويل شراء طائرات جديدة

واضاف 'اصغر فخريه كاشان' اليوم السبت علي هامش هبوط طائرتين جديدتين من طراز 'اِي.تي.آر ' (ATR) في مطار مهراباد، اننا نجري حاليا محادثات مع شركتين اوروبيتين واخري صينية ونتوقع ان تثمر هذه المحادثات عن التمويل المالي لشراء هذه الطائرات نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي 20 مارس 2018).

و وصلت طائرتان من طراز 'ا.تي.ار' صنع فرنسا – ايطاليا ومتعلقتان بشركة الخطوط الجوية للجمهورية الاسلامية الايرانية، اشتريتا بعدالاتفاق النووي، صباح اليوم السبت الي مطار مهراباد الدولي في طهران.

يذكر انه بعد الاتفاق النووي تم التوقيع علي اتفاق لشراء مائة طائرة من شركة ايرباس و 80 طائرة من بوينغ الامريكية و 20 طائرة من شركة 'ا.تي.ار' وتم لحد الان تسلم 9 طائرات من هذه الشركة.

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