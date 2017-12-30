آیة الله جنتی: الشعب وأد الفتنة

طهران / 30 كانون الاول / دیسمبر – إرنا – قال الأمین العام لمجلس صیانة الدستور ایة الله جنتی إنّ الشعب الایرانی وأد فتنة عظمی فی دیسمبر 2009 ولایجب أن یطویها النسیان بمر الأیام.

وأضاف آیة الله جنتی بأنّ هذه الفتنة آنذاك أودعت السرور والفرح لدی زعماء الولایات المتحدة والكیان الصهیونی ولدی جمیع أعداء الثورة أی اولئك الذین دفعوا 55 ملیون دولار لما وصفوه بمساندة الثورة الناعمة ناهیكم عن مبالغ اُخری تم حقنها خفیة.
واستطرد رئیس مجلس خبراء القیادة قائلاً: الإسرائیلیون صرّحوا آنذاك بأنّ جُلّ آمالهم رهینة بهذه الجماعة التی أطلقت علی نفسها الجماعة الخضراء ظانین هم وجمیع الدول الغربیة الحاذیة حذوهم والتی تلقت الصفعات من الثورة الاسلامیة أنّ أمرنا قد إنتهی بفعل هذه الفتنة وقد ساؤوا ظنّاً.
و یصادف الیوم الثلاثینَ من شهرِ دیسمبر الذكری الثامنة لاحباط الفتنة التی افتعلها اعداء الثورة الاسلامیة حیث شهدت الجمهوریةُ الاسلامیة فی ایران تظاهراتٍ ومسیراتٍ حاشدةً تأییداً للموقفِ الحازم الذی اتَّخذَهُ قائدُ الثورةِ الاسلامیة ایة الله السید علی خامنئی ازاءَ أحداثِ الشغبِ واجواءِ الفتنةِ التی شهدتْها البلادُ اثرَ اعلانِ نتائجِ الانتخاباتِ الرئاسیةِ آنذاك.
انتهی** ع ج**2344



برچسب ها

سیاسی

آیت الله جنتی

فتنة دیسمبر 2009

مجلس صیانة الدستور

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

آیة الله جنتی: الشعب وأد الفتنة

معظم المشاهدات

امام جمعة النجف الاشرف: السعودية اقل من ان تنال من وحدة العراق

امام جمعة النجف الاشرف: السعودية اقل من ان تنال من وحدة العراق

مستشار رئیس الجمهوریة: الازمات لا تحل فی الشارع وعلي ارضیة العنف

مستشار رئیس الجمهوریة: الازمات لا تحل فی الشارع وعلي ارضیة العنف

الوحدة الوطنية في مواجهة الفتن الجديدة للعدو، هي من دروس فتنة 2009

الحرس الثوري بمناسبة ملحمة '9 دي':

الوحدة الوطنية في مواجهة الفتن الجديدة للعدو، هي من دروس فتنة 2009

لاريجاني: العراق إجتاز مضيق الأزمات الأمنية

لاريجاني: العراق إجتاز مضيق الأزمات الأمنية

برلمانی ایرانی: التجمعات الاحتجاجیة فتنة العدو الجدیدة

برلمانی ایرانی: التجمعات الاحتجاجیة فتنة العدو الجدیدة

أحدث الأخبار

زيادة ملحوظة في التبادل التجاري بين إيران وبريطانيا بعد الإتفاق النووي

زيادة ملحوظة في التبادل التجاري بين إيران وبريطانيا بعد الإتفاق النووي

المديرة التنفيذية لشركة الطيران الايرانية: إنتقاص معدل العمر الاستهلاكي للاسطول الجوي الايراني إلي 20 سنة

المديرة التنفيذية لشركة الطيران الايرانية: إنتقاص معدل العمر الاستهلاكي للاسطول الجوي الايراني إلي 20 سنة

تخصيص محلات تجارية ومخازن في سوق الرويس القطري لايران

تخصيص محلات تجارية ومخازن في سوق الرويس القطري لايران

وقوع 14 تابعا زلزاليا في منطقة غوريه جنوب ايران خلال اليوم

وقوع 14 تابعا زلزاليا في منطقة غوريه جنوب ايران خلال اليوم

وكيل وزارة الطرق:نجري مفاوضات مع شركتين اوربيتين وصينية لتمويل شراء طائرات جديدة

وكيل وزارة الطرق:نجري مفاوضات مع شركتين اوربيتين وصينية لتمويل شراء طائرات جديدة

موضوعات مرتبط