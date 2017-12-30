آیة الله جنتی: الشعب وأد الفتنة

وأضاف آیة الله جنتی بأنّ هذه الفتنة آنذاك أودعت السرور والفرح لدی زعماء الولایات المتحدة والكیان الصهیونی ولدی جمیع أعداء الثورة أی اولئك الذین دفعوا 55 ملیون دولار لما وصفوه بمساندة الثورة الناعمة ناهیكم عن مبالغ اُخری تم حقنها خفیة.

واستطرد رئیس مجلس خبراء القیادة قائلاً: الإسرائیلیون صرّحوا آنذاك بأنّ جُلّ آمالهم رهینة بهذه الجماعة التی أطلقت علی نفسها الجماعة الخضراء ظانین هم وجمیع الدول الغربیة الحاذیة حذوهم والتی تلقت الصفعات من الثورة الاسلامیة أنّ أمرنا قد إنتهی بفعل هذه الفتنة وقد ساؤوا ظنّاً.

و یصادف الیوم الثلاثینَ من شهرِ دیسمبر الذكری الثامنة لاحباط الفتنة التی افتعلها اعداء الثورة الاسلامیة حیث شهدت الجمهوریةُ الاسلامیة فی ایران تظاهراتٍ ومسیراتٍ حاشدةً تأییداً للموقفِ الحازم الذی اتَّخذَهُ قائدُ الثورةِ الاسلامیة ایة الله السید علی خامنئی ازاءَ أحداثِ الشغبِ واجواءِ الفتنةِ التی شهدتْها البلادُ اثرَ اعلانِ نتائجِ الانتخاباتِ الرئاسیةِ آنذاك.

انتهی** ع ج**2344

