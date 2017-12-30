الشعب الایرانی فی كافة ارجاء البلاد یجدد العهد للدفاع عن الولایة

محافظات / 30 كانون الاول / دیسمبر/ ارنا - مراسم الذكری الثامنة لملحمة ال30 من دیسمبر لتجدید العهد للدفاع عن الولایة والنظام الإسلامی اقیمت الیوم السبت بمشاركة واسعة لفئات الشعب الایرانی فی مناطق زادت عن 1200 منطقة فی شتی أرجاء البلاد، جدد المشاركون خلالها ولاءهم وعهدهم لقائد الثورة الاسلامیة.

مراسم احیاء الذكري الثامنة لیوم البصیرة وتجدید البیعة مع الولایة مستمرة فی جمیع المحافظات والمدن فی شتی أنحاء البلاد بمشاركة حاشدة و واعیة للشعب الایرانی الفهیم والبصیر.
قائد الثورة الاسلامیة كان قد اعتبر فی خطابه یوم 27 دیسمبر، یوم 30 كانون الاول بانه یوم عظیم جاء دفاعا عن القیم والدین واضاف، لقد صمدنا هنالك دفاعا عن مبدا الانتخابات.
و یصادف الیوم الثلاثینَ من شهرِ دیسمبر الذكری الثامنة لاحباط الفتنة التی افتعلها اعداء الثورة الاسلامیة حیث شهدت الجمهوریةُ الاسلامیة فی ایران تظاهراتٍ ومسیراتٍ حاشدةً تأییداً للموقفِ الحازم الذی اتَّخذَهُ قائدُ الثورةِ الاسلامیة ایة الله السید علی خامنئی ازاءَ أحداثِ الشغبِ واجواءِ الفتنةِ التی شهدتْها البلادُ اثرَ اعلانِ نتائجِ الانتخاباتِ الرئاسیةِ آنذاك.
إنتهی** ع ج**2344



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الشعب الایرانی فی كافة ارجاء البلاد یجدد العهد للدفاع عن الولایة

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