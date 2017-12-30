الشعب الایرانی فی كافة ارجاء البلاد یجدد العهد للدفاع عن الولایة

مراسم احیاء الذكري الثامنة لیوم البصیرة وتجدید البیعة مع الولایة مستمرة فی جمیع المحافظات والمدن فی شتی أنحاء البلاد بمشاركة حاشدة و واعیة للشعب الایرانی الفهیم والبصیر.

قائد الثورة الاسلامیة كان قد اعتبر فی خطابه یوم 27 دیسمبر، یوم 30 كانون الاول بانه یوم عظیم جاء دفاعا عن القیم والدین واضاف، لقد صمدنا هنالك دفاعا عن مبدا الانتخابات.

و یصادف الیوم الثلاثینَ من شهرِ دیسمبر الذكری الثامنة لاحباط الفتنة التی افتعلها اعداء الثورة الاسلامیة حیث شهدت الجمهوریةُ الاسلامیة فی ایران تظاهراتٍ ومسیراتٍ حاشدةً تأییداً للموقفِ الحازم الذی اتَّخذَهُ قائدُ الثورةِ الاسلامیة ایة الله السید علی خامنئی ازاءَ أحداثِ الشغبِ واجواءِ الفتنةِ التی شهدتْها البلادُ اثرَ اعلانِ نتائجِ الانتخاباتِ الرئاسیةِ آنذاك.

إنتهی** ع ج**2344

