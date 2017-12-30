حزب الله نظم تظاهرة عند جدار فاطمة دعما للقدس وتنديدا بقرار ترامب

شارك فيها رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين وعدد من رؤساء بلديات ومخاتير الاتحاد، وعدد من الفعاليات وممثلي الاحزاب و عوائل الشهداء والمواطنين القادمين من مختلف قري جبل عامل حاملين الاعلام اللبنانية والفلسطينية ورايات حزب الله وعلم كبير لفلسطين ، وسط إجراءات امنية مشددة للجيش وقوي الامن حفاظا علي السلامة العامة ومراقبة من قوات اليونيفيل وفريق مراقبي الهدنة الدوليين، ومراقبة من جنود العدو بواسطة الكاميرات المنتشرة علي طول الجدار.

واطلق جنود العدو قنبلتين صوتيتين باتجاه عدد من الشبان قاموا بالاقتراب من السياج التقني وذلك قبل بدء التظاهرة.

وانطلقت التظاهرة سيرا علي الاقدام، من نهاية الجدار الذي شيده العدو باتجاه ساحة بوابة فاطمة، وجري إطلاق بالونات بيضاء باتجاه الاراضي المحتلة، علي وقع الهتافات المؤيدة للقدس والقضية الفلسطينية وللمقاومة ومنددة بالقرار الاميركي الجائر وصيحات 'الموت لاميركا ولاسرائيل'.

والقي مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله الشيخ حسن عز الدين كلمة توجه فيها بالتحية الي المرابطين في القدس والي الذين يواجهون العدو الصهيوني في الضفة الغربية وبيت لحم وغزة، والي شهداء الانتفاضة، وأكد ان القدس هي عاصمة ابدية لفلسطين.

وقال:' نلتقي هنا لا لنتضامن مع القدس بل لنعلن نصرتنا للقدس. واننا شركاء في المواجهة وان القدس هي العنوان الذي يجمع ولا يقسم ولا يفرق. القدس الهوية والانتماء، العروبة والقومية، الاسلام والمسيحية، الانسانية جمعاء، القدس هي جوهر الصراع'.

ودعا الي 'دعم القدس والشعب الفلسطيني بكافة الوسائل المتاحة'، لافتا الي 'اننا نجدد العهد بان القدس هي الرمز الذي يوحد الامة'.

وفي الختام، جري حرق العلمين الاميركي والاسرائيلي علي وقع الهتافات المنددة بالقرار الاميركي والموت لاسرائيل.

انتهي**2054** 2344

