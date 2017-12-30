خاص 'إرنا' :

خبير قانوني : لتوحيد الجهد الدبلوماسي العربي و الإسلامي من أجل استثمار القرارات الأممية المساندة للقضية الفلسطينية

رام الله/30 كانون الأول/ديسمبر/إرنا-دعا الخبير القانوني د. طلال أبو عفيفة المرجعيات الحقوقية، والدبلوماسية العربية والإسلامية إلي الاستفادة العاجلة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير بشأن القدس المحتلة، والقاضي برفض القرارات العدائية التي اتخذها الرئيس الأمريكي 'دونالد ترامب' قبل نحو شهر حول مستقبل المدينة و هويتها.

وفي حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، لفت 'أبو عفيفة' إلي أن القرار الأممي هذا ليس كغيره من القرات الصادرة عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية، كونه يستند للقرار رقم (377) لعام 1950، والصادر تحت عنوان 'متحدون من أجل السلام'.
وأضاف قائلاً، :'إن هذا العنوان بالتحديد يُعطي الأمر زخماً إضافياً، حيث أن أي قرار يصدر من الجمعية العامة نتيجة رفضه من قِبل مجلس الأمن بسبب استعمال حق النقض الفيتو ضده ، تكون له نفس قوة الإلزام الخاصة بالمجلس'.
وتابع القانوني الفلسطيني القول، :'إن لهذا القرار الأممي أهمية بالغة في أكثر من نقطة، ولعل من أبرزها : أنه سيردع أي دولة تحاول أن تحذوا حذو واشنطن لجهة الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، أو حتي المبادرة لنقل سفارتها إلي المدينة السليبة'.
ونبّه 'أبو عفيفة' إلي أنه بات بالإمكان استخدام القرار المذكور كسند قانوني من أجل رفع دعاوي أمام محكمة العدل الدولية في 'لاهاي' بحق أي دولة تمسّ بالمدينة المقدسة، وبتاريخها.
كما نبّه إلي أنه بالإمكان أيضاً استخدام القرار ضد الولايات المتحدة نفسها أمام محاكمها المحلية، في حال أصرت علي عدوانها ، ونفذت فعلياً نقل سفارتها من 'تل أبيب' إلي القدس المحتلة.
وإلي جانب ذلك، أكد 'أبو عفيفة' أن ما حصل في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أسقط صورة أمريكا في العالم كدولة كبري ، و راعية للسلام، و وضعها في زاوية الانحياز للمحتل الصهيوني من جهة، و البلطجة من جهة ثانية.
وخلص القانوني الفلسطيني للقول، :' برغم أهمية ما تحقق ؛ إلا أن مثل هذه القرارات الدولية ، وفي حال لم يتم استثمارها علي الساحة العالمية فلسطينياً ، و عربياً ، وإسلامياً ، و بضغط فعال ، و موحد فإنها ستوضع علي الرف كسابقاتها'.
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خبير قانوني : لتوحيد الجهد الدبلوماسي العربي و الإسلامي من أجل استثمار القرارات الأممية المساندة للقضية الفلسطينية

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