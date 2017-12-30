منظمات أممية تدعو للوقف الفوري للقتال باليمن

وقالت المنظمات الثلاث 'منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة، ومنظمة الصحة وبرنامج الغذاء العالمي)، في بيان، إن الصراع في اليمن 'خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم.. حيث يحتاج نحو 75 % من السكان إلي المساعدة الإنسانية العاجلة، بما في ذلك 11.3 مليون طفل لا يستطيعون البقاء بدونها'.

وأضافت أن 'ما لا يقل عن 60 % من اليمنيين يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي و 16 مليون شخص لا يحصلون علي المياه الصالحة للشرب والمرافق الصحية المناسبة'.

وذكر البيان أنه 'بعد مرور ألف يوم من اندلاع الحرب بات 75% من السكان في حاجة إلي مساعدات إنسانية عاجلة'.

وأشار أن 'القيود المفروضة (من قبل قوات التحالف) علي واردات الوقود تسببت في مضاعفة أسعار الديزل، ما هدد إمكانية الحصول علي المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي، والرعاية الطبية العاجلة'.

كما حذر من مخاطر ' وجود عدد كبير جدا من المستشفيات التي تفتقر إلي وقود للمولدات كما أن محطات ضخ المياه التي تخدم أكثر من 3 ملايين شخص تعاني من نقص شديد للوقود في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المياه المنقولة بالشاحنات إلي ستة أضعاف'.

وذكرت المنظمات الثللاث أن 'المياه الصالحة للشرب، أصبحت الآن عزيزة علي أكثر من ثلثي اليمنيين الذين يعيشون في فقر مدقع. وكل هذا يهدد بتقويض الجهود الرامية إلي احتواء تفشي الخناق والكوليرا والإسهال المائي الحاد'.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015 شنت السعودية ومايسمي بالتحالف العربي عدوانا علي اليمن خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة ضد هذا البلد.

انتهي** 2344

