16 شهيدا منذ قرار ترامب بحق القدس:

استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها بمواجهات الجمعة وسط القطاع

غزة/ 30 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا - أعلنت مصادر طبية، صباح اليوم السبت، استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها في مواجهات الأمس مع الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، استشهاد الشاب جمال محمد مصلح (21 عاما) متأثرا بجراح خطيرة جراء رصاصة في بطنه.
وأصيب مئات المواطنين يوم أمس الجمعة خلال مواجهات عنيفة اندلعت بغالبية نقاط التماس مع الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية والقدس المحلتين وحدود قطاع غزة، بينهم خمسة في حالة الخطر، وذلك في جمعة الغضب الرابعة التي انطلقت بوجه إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدس عاصمة لدول الاحتلال الصهيوني.
وباستشهاد الشاب مصلح يرتفع الي ستة عشر عدد الشهداء الذين سقطوا منذ السادس من ديسمبر ،ثلاثة عشر منهم من سكان قطاع غزة.
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استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها بمواجهات الجمعة وسط القطاع

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