بينهما اربع خطيرة

110 أصابات بالرصاص الحي والاختناق في المواجهات بجمعة الغضب الرابعة

غزة/30 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا-ارتفعت حصيلة الاصابات في المواجهات المندلعة بين قوات الاحتلال والمتظاهرين الغاضبين في مختلف نقاط التماس في الضفة الغربية و قطاع غزة الي 70 جراء اطلاق النار اضافة الي اصابة المئات بحالات اختناق.

وأعلن الهلال الاحمر الفلسطيني إصابة 44 مواطنا بالرصاص الحي و70 اصابة بالاختناق تمت معالجتهم ميدانيا بينهم اربعة في حال الخطر الشديد احدهم اصيب براسه شرق غزة، واخر بجراح خطيرة في البطن وثلاث اصابات بجراح متوسطة شرق جباليا.
واندلعت مواجهات في مختلف نقاط التماس مع قوات الاحتلال علي الحدود الشرقية لقطاع غزة غضبا ونصرة للقدس ورفضا لقرار ترامب.
كما اندلعت مواجهات قرب بلدة عبسان الجديدة شرق خانيونس ورفح جنوب القطاع في وقت شهدت الاجواء تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع علي طول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة
وأصيب عدد من الشبان بالرصاص والاختناق وشظايا القنابل في مواجهات اندلعت في عدة نقاط تّماس مختلفة في الضّفة الغربية المحتلة.
كما أصيب عدد من الصحفيين بشظايا قنابل الصوت التي أطلقها جنود الاحتلال صوبهم خلال تغطيتهم عمليات قمع في باب الزاوية وسط الخليل، بعد وصول مسيرة منددة بقرار ترمب إلي المنطقة، عقب أداء المواطنين صلاة الظهر في ميدان ابن رشد القريب.
كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بعد إطلاق جنود الاحتلال القنابل الغازية صوب المواطنين، الذين ألقوا الحجارة صوب الجنود، وأصيب أحدهم بجروح في يده، فيما أصيب جندي آخر إثر سقوطه عن عتبة أحد المنازل.
وفي مدينة رام الله اندلعت مواجهات بأربع نقاط مواجهة بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية.
وفي قرية بلعين غربا، انطلقت مسيرة باتجاه الجدار الفاصل، تحولت لاحقا إلي مواجهات في المنطقة الغربية.
ودفع الاحتلال بقوات كبيرة، قامت بملاحقة الشبان لاعتقالهم، كما أطلق الجنود القنابل الغازية بكثافة في المكان.
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110 أصابات بالرصاص الحي والاختناق في المواجهات بجمعة الغضب الرابعة

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