الشيخ اكرم الكعبي: مستعدون للدفاع عن القدس الشريف

و أفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء، أن سفير فلسطين في العراق احمد عقل بعد تصريحات ترامب المنحازة للصهاينة ضد قبلة المسلمين الاولي حضر في مقر المقاومة الاسلامية حركة النجباء المركزي في بغداد والتقي بالامين العام للحركة الشيخ اكرم الكعبي.

وتباحث الطرفان مجمل التطورات في المنطقة، مؤكدين علي ضرورة مواجهة الصهاينة والاستكبار العالمي.

وادان الشيخ الكعبي خلال اللقاء قرار ترامب الاخير بشأن القدس، مؤكدا استعداد مجاهدي المقاومة الاسلامية حركة النجباء في الدفاع عن القدس الشريف.

ووصف الشيخ الكعبي قرار نقل السفارة الامريكية الي القدس بالاستفزازي الذي دأبت دول الاستكبار العالمي علي اصدار قرارات مشبوهة ضد الشعوب المظلومة.

من جهته اشاد السفير الفلسطيني بمواقف حركة النجباء الداعمة للقضية الفلسطينية واستعدادها في الدفاع عن حياض المسلمين.

انتهي** 2344

