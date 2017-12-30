وزير الرياضة العراقي: علينا إبعاد الرياضة عن إختلاف وجهات النظر السياسية

وإعتبر عبد الحسين عبطان وزير الرياضة العراقي خلال ردّه علي سؤال بشأن مزاعم بعض الدول أنّ إيران بلد غير آمن لإقامة المسابقات الرياضية وبشأن القرار الصادر عن اللجنة التنفيذية للإتحاد الآسيوي القاضي بإقامة هذه المسابقات في بلد محايد أضاف: في البداية تجب الإشارة إلي ضرورة العنصر الرياضي في الحياة وقد تحولت الرياضة الي خير وسيلة لتعميق المحبة والسلام والصداقة بين الدول.

هذا وأعرب عبد الحسين عبطان عن أمله في إنجاح عملية إبعاد الجانب الرياضي عن الجانب السياسي وخلافاته مشيراً إلي توظيف المنتخب العراقي الوطني الملاعب الايرانية لاستضافة منافساته.

كما أشار وزير الرياضة العراقي إلي طلب تقدم به الجانب العراقي إلي إيران لإقامة لقاء رياضي بين منتخبي البلدين، داخل الأراضي العراقية بعد إزالة عائق حظر إقامة المسابقات داخل العراق لكننا لم نتلق حتي الآن رداً من الجانب الايراني.

ختاماً أعلن وزير الرياضة العراقي عن الإفتتاح القريب لملعب النجف الأشرف الرياضي الذي يسع 30 الف متفرج والذي سيحظي بمعمارية خاصة لامثيل لها في المنطقة.

إنتهي** ع ج**2344

