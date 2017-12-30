برلمانی ایرانی: التجمعات الاحتجاجیة فتنة العدو الجدیدة

وقال رنجبر زادة فی تصریح لوكالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء 'ارنا' فی همدان الجمعة، ان الاحداث الاخیرة التی شهدتها بعض مناطق البلاد لیست ذات نهج محدد للتعبیر عن مطالب الشعب ولاشك انها ستستغل من قبل مثیری الفوضي والمناهضین للنظام.

واضاف، ان مطالب الشعب یجب طرحها ومتابعتها عبر القنوات القانونیة المحددة وفی اطر معینة.

واشار الي وجود بعض المشاكل والاستیاء فی قطاع العمل للشباب ومعیشة الشعب واضاف، انه علي الحكومة ان تكون اكثر عزما لتبیین السبیل وتلبیة مطالب الشعب.

واكد عضو الهیئة الرئاسیة فی مجلس الشوري الاسلامی، ان اثارة الفوضي وحضور المواطنین فی مثل هذه التظاهرات الفاقدة لتصاریح قانونیة، هو مطلب الاعداء.

واكد رنجبر زادة ایضا بان الاحداث الاخیرة لن تسفر سوي عن الاضرار بتقدم ونمو البلاد وقال، ستنكشف قریبا كوالیس هذه القضایا.

وقال، انه وعلي اعتاب ملحمة 9 دی (30 كانون الاول / دیسمبر، التظاهرات الجماهیریة التی اخمدت التفنة التی تلت الانتخابات الرئاسیة عام 2009)، حیث یتهیأ الشعب للمشاركة فی هذا الیوم الوطنی فان مثل هذه التحركات تاتی لاحیاء فتنة العام 1388 ه.ش (2009).

واعتبر النائب فی مجلس الشوري الاسلامی، احداث الایام الاخیرة بانها فتنة اخري تهدف الي احیاء فتنة العام 2009 واعادة قادة الفتنة الي ادارة دفة الامور فی البلاد.

واعتبر بقایا الفتنة بانهم رواد وطلائع ومخططو هذا التیار، داعیا المواطنین للحذر من هذه الفتنة، والتمسك بنهج ولایة الفقیه والثقة بنوابهم فی مجلس الشوري الاسلامی لمعالجة المشاكل.

انتهي ** 2342

