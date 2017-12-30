في ادانته للتفجيرات الارهابية في كابول...

السيد عمار الحكيم: نطالب المجتمع الدولي ملاحقة الارهاب وضرب مرتكزاته الفكرية والعقائدية

بغداد / 30 كانون الاول / ديسمبر / ارنا - أدان رئيس التحالف الوطني العراقي، السيد عمار الحكيم، التفجيرات الارهابية التي استهدفت مركزا ثقافيا للشيعة في العاصمة الافغانية كابول اول امس الخميس وراح ضحيته العشرات من القتلي والجرحي .

وذكر بيان لرئاسة التحالف الوطني العراقي تلقت (ارنا) نسخة منه ان السيد عمار الحكيم قال 'بعد ان ذاق مر الهزيمة علي يد أبناء الرافدين الأبطال، يؤكد الارهاب منهجه المعادي للبشرية، حيث تعرضت العاصمة الأفغانية (كابول) الي سلسلة من التفجيرات المستهدفة للمدنيين الابرياء' .
وأضاف 'اننا الذين تحملنا الثقل الاكبر من ممارسات هذا التنظيم الاجرامي المتطرف، ندين هذه الجريمة النكراء بأشد عبارات الادانة والاستنكار، ونعلن تضامننا مع أُسرِ الضحايا' .
وخاطب الحكيم المجتمع الدولي قائلا 'ندعو المجتمع الدولي، الي تنسيقِ الجهود والعملِ معا لملاحقة الارهاب أينما وجد، كما ينبغي تجفيف موارده المالية، وضرب مرتكزاته الفكرية والعقائدية، و تعرية واصلاح بيئاته الحاضنة، وصولا الي اجتثاث هذا السرطان الخبيث من العالم ، كي تمضي الشعوب التواقة الي التقدم والبناء قدما نحو عالم تسوده الرفاهية والتنمية المستدامة والمحبة والخير والسلام' .
وكان تفجير انتحاري استهدف، اول امس الخميس، (مركز تبيان) الثقافي للشيعة في كابول ادي الي مقتل40 شخصا معظمهم من المدنيين بينهم نساء واطفال وثلاثة صحفيين واصابت 30 آخرين، واعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن هذا التفجير .
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العراق

تفجير كابول

تيار الحكمة الوطني

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السيد عمار الحكيم: نطالب المجتمع الدولي ملاحقة الارهاب وضرب مرتكزاته الفكرية والعقائدية

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