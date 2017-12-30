امام جمعة النجف الاشرف: السعودية اقل من ان تنال من وحدة العراق

بغداد / 30 كانون الاول / ديسمبر / ارنا - اكد امام جمعة النجف الاشرف السيد صدر الدين القبانجي، ان التقارب السعودي العراقي لن ينجح مع سياسة السعودية في التدخل في شؤون الاخرين ، مشيرا الي تصريحات الرئيس الفرنسي الذي دعا خلالها السعودية لفك الحصار عن اليمن .

وقال خلال خطبة صلاة الجمعة التي تابعتها (ارنا) ، 'السعودية اقل من ان تنال من وحدة العراق وان تستطيع تمزيق صفنا، فهي من دعمت داعش ودعمت انفصال كردستان ودعمت الارهاب ولم تنجح واليوم تحاول لبس ثوب جديد ووديع لكننا لن نغلب' .
ولفت الي ان 'العراق اليوم ياخذ موقعه في جميع المجالات' لافتا الي 'ثناء الجامعة العربية علي القوات العراقية واعتبارها نموذجا لمواجهة الارهاب' .
وشدد امام جمعة النجف الاشرف 'كما انتصرنا في المعركة العسكرية والجهادية يجب ان ننتصر في المعركة السياسية ايضا'، مشيرا الي 'ترويج أعداء العراق بعدم المشاركة في الانتخابات القادمة' .
ودعا القبانجي العراقيين الي تحديث سجلاتهم الانتخابية لتحقيق نصر سياسي في الانتخابات القادمة بعد أن اقر موعدها .
وتابع 'يمكن ان نحول المشاركة في الانتخابات وتحديث السجلات الي عبادة اذا قصدنا نصرة وطننا' .
وفي محور منفصل اشار الي الازمة الجارية في كردستان العراق ومطالبة الشعب الكردي بتغيير الحكومة في الاقليم .
واوضح ان 'حقوق الكرد مضمونة في ظل الحكومة الاتحادية وضمن الدستور وليس في ظل الانفصال'.
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امام جمعة النجف الاشرف: السعودية اقل من ان تنال من وحدة العراق

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