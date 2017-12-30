برسبوليس يعزز صدارته للدوري الايراني بالفوز علي تراكتور 2-0

وفي هذه المباراة التي حضرها نحو 60 الف متفرج، بدا تراكتور بعرض جيد وخلق عدة فرص خطرة للتهديف الا برسبوليس بدا شيئا فشيئا بفرض سيطرته علي اجواء المباراة وشن العديد من الهجمات التي اثمرت احداها في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول حينما رفع لاعب الوسط محسن مسلمان الكرة عالية انبري لها المهاجم علي علي بور وسددها راسية جميلة عانقت شباك تراكتور.

وكان اداء برسبوليس هو الافضل في الشوط الثاني واثمر عن هدف ثان جاء في الدقيقة 78 من عمر المباراة حينما مرر علي بور الكرة عرضية من الجناح الايسر داخل منطقة الجزاء الي كمال كاميابي نيا الذي سددها مباشرة لترتطم بالعارضة وتدخل المرمي.

ورفع برسبوليس رصيده بهذا الفوز الي 40 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 9 نقاط عن اقرب منافسيه وهو فولاد اهواز الذي فاز اليوم علي مضيفه نفط طهران 2-1 .

وفي المباريات الاخري التي جرت اليوم ايضا فاز مشكي بوشان مشهد علي سبيدرود رشت 2-0 وذوب آهن اصفهان علي مضيفه غسترش فولاد تبريز 1-0 وسباهان اصفهان علي بديدة مشهد 4-0 وصنعت نفط آبادان علي سايبا 3-0 فيما تعادل بيكان مع ضيفه بارس جنوبي جم 1-1.

وكان استقلال طهران قد فاز يوم امس في افتتاح المرحلة علي مضيفه استقلال خوزستان 3-0 .

وفي ختام المرحلة الـ 17 من الدوري الايراني الممتاز يتصدر برسبوليس برصيد 40 نقطة يليه فولاد اهواز برصيد 31 نقطة ومن ثم بارس جنوبي جم 30 وبيكان 27 واستقلال طهران 26 نقطة.

انتهي ** 2342

