الحرس الثوري بمناسبة ملحمة '9 دي':

الوحدة الوطنية في مواجهة الفتن الجديدة للعدو، هي من دروس فتنة 2009

طهران/29 كانون الاول/ديسمبر/ارنا – اشاد حرس الثورة الاسلامية في بيان بملحمة '9 دي' 30 كانون الاول/ديسمبر بوصفها يوم البصيرة وميثاق الشعب مع الولاية والوحدة والفطنة والوعي الوطني في مواجهة مخططات الاعداء المثيرة للفتن الجديدة معتبرا انها من دروس فتنة عام 2009.

وجاء في البيان انه في الظروف الخطيرة الحالية فان الجبهة المتحدة الداخلية والخارجية المناوئة للثورة تحت القيادة الخفية والعلنية لمثلث امريكا – الكيان الصهيوني وبريطانيا المشؤوم وبمواكبة الرجعية في المنطقة له يتابع نهج تحريف الحقائق التاريخية وتجميل صورة اصحاب الفتنة والباغين ضد الجمهورية الاسلامية ويمارس عمليات نفسية واسعة لقلب الحقائق.
واعتبر ان ملحمة 9 دي كانت بمثابة رد حاسم وتاريخي وثوري علي مثيري الفتنة وحماتهم الاقليميين والدوليين.
واثني الحرس الثوري في بيانه علي الشعب الايراني صاحب البصيرة والمؤمن والثوري والعاشورائي بوصفه صانع ملحمة' 9 دي' مؤكدا علي ضرورة الوفاق والتعاضد والتحلي بالفطنة والوعي الوطني لمواجهة مؤامرات العدو الجديدة ومخططات الذين يضمرون الشر لايران الاسلامية.
واكد ان الشعب الايراني وامتثالا لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية يرصد تحركات الاعداء الداخليين والاجانب الهادفة الي اثارة الفتنة وانفاذا لوصية مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض) في دعم ولاية الفقيه، فانه لن يسمح بان تتعرض البلاد لمكروه.
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الحرس الثوري

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الوحدة الوطنية في مواجهة الفتن الجديدة للعدو، هي من دروس فتنة 2009

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