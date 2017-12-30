رجال اعمال باكستانيون يدعون لتعزيز العلاقات التجارية مع ايران

كراتشي/29كانون الاول/ديسمبر/ارنا- اكد رئيس جمعية الصناعيين في باكستان «عارف يوسف جيوا» علي اهمية توطيد العلاقات التجارية بين باكستان و ايران باعتبارهما بلدين جارين و دعا الحكومة الباكستانية الي خفض الرسوم الجمركية علي السلع الايرانية.

وفي حديث لمراسل ارنا، اشار جيوا اليوم الجمعة الي جودة السلع الايرانية ذات المواصفات الدولية بما فيها البلاط و السراميك و اكد ان جودة هذه السلع تثير اعجاب رجال الاعمال الباكستانيين .
وفي جانب اخر من تصريحاته اشار الي فرض الرسوم الجمركية العالية علي استيراد البلاط و السراميك من ايران واضاف ان رجال الاعمال الباكستانيين يفضلون استيراد هذه السلع من ايران بدلا من شرائها من الدول الاوروبية.
وفيما اشار الي الاواصر الثقافية والحضارية التي تربط الشعبين الباكستاني و الايراني وقال ان ثمه ارضيه متوفره لاستيراد السلع الايرانية ذات الجودة العالية مؤكدا ان رجال الاعمال الباكستانيين يرغبون في استيراد هذه السلع من ايران في حاله تذليل العقبات المصرفية و الجمركية.
واضاف ان مسؤولي وزارة التجارة الباكستانيين سيجتمعون قريبا في اسلام اباد مع مسؤولين ايرانين لبحث السبل الكفيلة بتوثيق التعاون التجاري بين البلدين.
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رجال اعمال باكستانيون يدعون لتعزيز العلاقات التجارية مع ايران

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