علي السعودية أن تكف عن القتل وسفك الدماء في اليمن

واشار آية الله موحدي كرماني في خطبه صلاه الجمعه اليوم في طهران الي تحذيرات الصليب الاحمر الدولي من الظروف التي يمر بها اليمنيون واضاف انه وعلي اساس تقارير الصليب الاحمر فأن ستة يمنيين من اصل عشرة يتمكنون فقط وبصعوبة من الحصول علي الطعام و انهم يرزحون تحت وطأة ظروف قاسية و يواجهون خطر الموت.

وخاطب السلطات السعودية قائلا إنكم تعتبرون انفسكم خادم الحرمين و تتشدقون بالاسلام و القرآن، عليكم أن تكفوا عن القتل و سفك الدماء و مراجعة سلوككم متسائلا: ألستم مسلمين فلم تقتلون المسلمين؟

كما خاطب الرئيس الامريكي دونالد ترامب وطالبه بالتخلي عن ما يخطط للقدس الشريف واضاف ان المسؤولين الامريكيين في الادارات السابقة خصصوا سبعة ترليون دولار لمنطقة غرب اسيا لضرب الانسانية و الاسلام و ايران إلا انهم عجزوا عن فعل أي شيء .

ووصف ترامب بالغبي و الجاهل وبانه يفتقد الي التوازن الفكري والنفسي ودعاه الي المزيد من التفكير حول ما قرره تجاه القدس الشريف و الاستيقاظ من نومه.

انتهي*1110** 1718

