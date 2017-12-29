سفير ايران يلتقي رئيس المجلس الوطني الاذربيجاني

باكو/29كانون الاول/ديسمبر/ارنا- التقي سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدي باكو «جواد جهانغير زاده» رئيس المجلس الوطني الاذربيجاني «اكتاي اسداف» و قدم له دعوة من رئيس مجلس الشوري الاسلامي «علي لاريجاني» للمشاركة في الاجتماع الطارئ لرؤساء اتحاد البرلمانات الاسلامية المقرر عقده في طهران.

ورحب اسداف بهذه الدعوة واشاد بالمسار المتنامي للتعاون بين جمهورية آذربيجان و ايران مؤكدا علي ضرورة متابعة الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين و تعزيز العلاقات الثنائية.
يذكر ان اجتماع رؤساء اتحاد البرلمانات الاسلامية سينطلق في منتصف كانون الثاني /يناير المقبل بطهران.
تجدر الاشارة الي إن قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعتبار القدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني واجه انتقادات واسعة من قبل مختلف دول العالم حيث تم عقد العديد من الاجتماعات الطارئة من قبل المنظمات الدولية لدراسة ابعاد هذا القرار و السبل الكفيلة بمواجهته.
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البرلمانات الاسلامية

جمهورية آذربيجان

طهران

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سفير ايران يلتقي رئيس المجلس الوطني الاذربيجاني

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