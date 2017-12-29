سفير ايران يلتقي رئيس المجلس الوطني الاذربيجاني

ورحب اسداف بهذه الدعوة واشاد بالمسار المتنامي للتعاون بين جمهورية آذربيجان و ايران مؤكدا علي ضرورة متابعة الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين و تعزيز العلاقات الثنائية.

يذكر ان اجتماع رؤساء اتحاد البرلمانات الاسلامية سينطلق في منتصف كانون الثاني /يناير المقبل بطهران.

تجدر الاشارة الي إن قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعتبار القدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني واجه انتقادات واسعة من قبل مختلف دول العالم حيث تم عقد العديد من الاجتماعات الطارئة من قبل المنظمات الدولية لدراسة ابعاد هذا القرار و السبل الكفيلة بمواجهته.

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