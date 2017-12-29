مساعد وزير الخارجية:

إستراتيجية الخارجية قائمة علي إلغاء تأشيرات الدخول الي ايران

ابادان/29كانون الاول/ديسمبر/ارنا- اعلن مساعد وزيرالخارجية في الشؤون القنصلية والبرلمانيةَ والجاليات الايرانيه في الخارج «حسن قشقاوي»، ان استراتيجية الخارجية قائمة علي إلغاء تأشيرات الدخول الي ايران للرعايا الاجانب.

واضاف قشقاوي اليوم الجمعة في حديث للمراسلين، ان ايران مستعدة لالغاء التاشيرات لرعايا أي بلد يحترم الايرانيين و يلغي تأشيرات الدخول لهم.
وتابع قائلا، رغم اننا نعيش في منطقة تعصف بها التوترات إلا انه ليس هناك ما يثير القلق تجاه الامن و الاستقرار في بلادنا.
وفيما يتعلق بإلغاء تاشيرات الدخول إلي العراق، اوضح اننا ابلغنا رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» بالغاء التاشيرات بين البلدين.
واشار الي دخول 25 الف من الرعايا الاجانب سيما العراقيين الي منطقة اروند الحرة خلال الاسبوع الماضي واوضح ان الغاء تأشيرات الدخول الي هذه المنطقة يأتي في اطار تنفيذ اجراء قانوني مؤكدا ان تنفيذ هذا القانون ساهم في زيادة عدد السياح الذين يتوجهون الي هذه المنطقة الي جانب ازدهار اسواق مدينة آبادان (جنوب).
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إستراتيجية الخارجية قائمة علي إلغاء تأشيرات الدخول الي ايران

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