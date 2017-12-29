اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية يدين الهجوم الارهابي علي وكالة انباء في افغانستان

طهران/29 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- اصدر اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية بيانا ندد فيه بالهجوم الارهابي الذي استهدف أمس الخميس مركزا ثقافيا ومكتب وكالة انباء 'صوت افغانستان' والذي اسفر عن مصرع وجرح العشرات من العلماء والمفكرين والاساتذة والطلبة الجامعيين والمثقفين المشاركين في ملتقي ثقافي - ديني.

وجاء في البيان ان يد الارهاب تمتد من جديد لتضرب الأبرياء في أفغانستان، بهجوم ثلاثي متزامن علي وكالة ' صوت أفغان' التي تؤدي دورها الأخلاقي والشرعي بكل أمانة وإخلاص، ومرة أخري يكشف النقاب عن الوجه المعادي للشعوب الأبية التواقة للحرية مثبتًا صدق موقف الإعلام الأصيل.
إن شهادة وجرح أكثر من 120 شخصًا مسلمًا حرًّا، بينهم عدد من الطلاب والعاملين الذين جادوا بأنفسهم في مكاتب وكالة 'صوت أفغان' و'مركز تبيان الثقافي'، وهو ما يؤكد السعي الدائم والجبان والمأجور للاستكبار العالمي لإطفاء وإسكات صوت الإعلام الصادق، ولكنهم غفلوا عن قوله تعالي: يريدون ليطفؤوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون (الصف، ٨)
إن الأمانة العامة لإتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية بإسم الأمين العام والأعضاء والمؤسسات والعاملين، تدين بشدة هذا العمل الإرهابي وتتقدم بواجب العزاء لعوائل الشهداء الأبرار، سيما شهداء وكالة 'صوت أفغان'، ولأهل الإعلام والفن وللشعب الأفغاني الشجاع والمضحي، وهي علي يقين أن أنف الإرهاب سيمرغ أيضاً بتراب المذلة، ولن تكون هذه الأعمال سوي وصمة عار علي جبينهم لأن تلألؤ نور الحقيقة المتمثل بأهل الصبر والبصيرة وأتباع الاسلام المحمدي الأصيل واضح وجلي.
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اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية يدين الهجوم الارهابي علي وكالة انباء في افغانستان

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