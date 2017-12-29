الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 100 مدني بغارات التحالف العربي في اليمن

ولفت جيمي مكجولدريك، منسق الأمم المتحدة باليمن، إلي أن 54 مدنيا قتلوا في سوق مزدحمة وأن 14 آخرين من عائلة واحدة قتلوا في مزرعة، وفقا لوكالة 'رويترز'.

ووجه مكجولدريك انتقادا مباشرا للحرب التي يخوضها التحالف المدعوم من الولايات المتحدة وبريطانيا وآخرين ضد اليمن، معتبرا أنه لا طائل من الحرب وأنها غير عقلانية.

وذكر بيان منسق الأمم المتحدة أن غارات جوية قصفت سوقا مزدحمة في قرية الحيمة بمديرية التعزية بمحافظة تعز يوم الثلاثاء الماضي، وقتلت 54 شخصا إضافة إلي 32 مصابا آخرين، مشيرا إلي أن ثمانية من القتلي و6 من المصابين أطفال.

وقال المنسق الأمم المتحدة: 'علي الأطراف المتحاربة تجنب استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا للقانون الدولي'.

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