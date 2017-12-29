الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 100 مدني بغارات التحالف العربي في اليمن

طهران / 29 كانون الاول / ديسمبر /ارنا-
قالت الأمم المتحدة إن التحالف الذي تقوده السعودية قتل 109 مدنيين في غارات جوية في اليمن، خلال الأيام العشرة الماضية.

ولفت جيمي مكجولدريك، منسق الأمم المتحدة باليمن، إلي أن 54 مدنيا قتلوا في سوق مزدحمة وأن 14 آخرين من عائلة واحدة قتلوا في مزرعة، وفقا لوكالة 'رويترز'.
ووجه مكجولدريك انتقادا مباشرا للحرب التي يخوضها التحالف المدعوم من الولايات المتحدة وبريطانيا وآخرين ضد اليمن، معتبرا أنه لا طائل من الحرب وأنها غير عقلانية.
وذكر بيان منسق الأمم المتحدة أن غارات جوية قصفت سوقا مزدحمة في قرية الحيمة بمديرية التعزية بمحافظة تعز يوم الثلاثاء الماضي، وقتلت 54 شخصا إضافة إلي 32 مصابا آخرين، مشيرا إلي أن ثمانية من القتلي و6 من المصابين أطفال.
وقال المنسق الأمم المتحدة: 'علي الأطراف المتحاربة تجنب استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا للقانون الدولي'.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

الامم المتحدة

التحالف

مقتل مدنيين في اليمن

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 100 مدني بغارات التحالف العربي في اليمن

معظم المشاهدات

السفير الايراني في روسيا: طهران تسعي من اجل الحوار وارساء الاستقرار بالمنطقة

خلال لقائه بوغدانوف

السفير الايراني في روسيا: طهران تسعي من اجل الحوار وارساء الاستقرار بالمنطقة

قاسمي يدين قتل مواطن ايراني من قبل الشرطة الكندية

قاسمي يدين قتل مواطن ايراني من قبل الشرطة الكندية

جهانغيري: ايران تحظي بمكانة جيدة في المنطقة والعالم

جهانغيري: ايران تحظي بمكانة جيدة في المنطقة والعالم

لاريجاني: العراق إجتاز مضيق الأزمات الأمنية

لاريجاني: العراق إجتاز مضيق الأزمات الأمنية

ایران تدین بشدة الهجوم الارهابی علي مركز ثقافی ووكالة انباء فی افغانستان

ایران تدین بشدة الهجوم الارهابی علي مركز ثقافی ووكالة انباء فی افغانستان

أحدث الأخبار

سفير ايران يلتقي رئيس المجلس الوطني الاذربيجاني

سفير ايران يلتقي رئيس المجلس الوطني الاذربيجاني

إستراتيجية الخارجية قائمة علي إلغاء تأشيرات الدخول الي ايران

مساعد وزير الخارجية:

إستراتيجية الخارجية قائمة علي إلغاء تأشيرات الدخول الي ايران

اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية يدين الهجوم الارهابي علي وكالة انباء في افغانستان

اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية يدين الهجوم الارهابي علي وكالة انباء في افغانستان

سرعة نمو إنتاج الصلب في ايران تفوق المعدل العالمي أربع مرات

سرعة نمو إنتاج الصلب في ايران تفوق المعدل العالمي أربع مرات

لاريجاني يشيد بالمصارع "علي کريمي" وأعضاء المنتخب الإيراني لرفع الأثقال

لاريجاني يشيد بالمصارع "علي کريمي" وأعضاء المنتخب الإيراني لرفع الأثقال

موضوعات مرتبط