مصر.. مقتل 6 عسكريين و3 مسلحين باشتباكات شمالي سيناء

طهران / 29 كانون الاول / ديسمبر /ارنا-
أعلن الجيش المصري مقتل 6 عسكريين أحدهم ضابط بانفجار عبوة ناسفة في عربة للجيش، والقضاء علي 3 إرهابيين في عملية نفذتها قوات إنقاذ القانون في محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس.

وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع المصرية علي موقعها الإلكتروني أن العبوة الناسفة انفجرت 'في إحدي المركبات الخاصة بالقوات المسلحة أثناء مداهمة إحدي البؤر الإرهابية' بمحافظة شمال سيناء، نتج عنها مقتل ضابط وخمسة جنود.
وأعلن البيان أنه 'استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية شمالي سيناء تمكنت قوات إنفاذ القانون في الجيش الثاني الميداني من القضاء علي ثلاثة أفراد تكفيريين وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من العبوات الناسفة وتدمير أربع عربات خاصة بالعناصر التكفيرية ومقتل من بداخلها'.
وفي وقت سابق من يوم امس الخميس، قالت مصادر أمنية إن متشددين قتلوا شرطيا ومدنيا وأصابوا بضعة أشخاص آخرين في هجوم علي قوة تأمين فرع بنك بوسط مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.
وأضافت المصادر أن المتشددين أطلقوا قذيفة آر.بي.جي علي القوة ثم أطلقوا عليها الرصاص وردت القوة عليهم بإطلاق النار لكنهم لاذوا بالفرار.
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مصر.. مقتل 6 عسكريين و3 مسلحين باشتباكات شمالي سيناء

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