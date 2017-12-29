اليمن: تدمير 15 آلية ومصرع وجرح العشرات من مرتزقة العدوان في جبهة الساحل الغربي

طهران / 29 كانون الاول / ديسمبر /ارنا-
قال مصدر عسكري يمني إن الجيش واللجان الشعبية دمروا الخميس عددا من الآليات العسكرية في جبهة الساحل الغربي شمال يختل، فيما لقي عشرات المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون علي يد الجيش واللجان.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح للمسيرة نت، عن تدمير 15 آلية ومصرع وجرح أكثر من 50 مرتزقا في جبهة الساحل الغربي شمال يختل، بينهم قيادات في حصيلة أولية في ظل تقدم خاطف للجيش واللجان رغم الإسناد الجوي والاستخباراتي التي تتمتع بها قوات المرتزقة.
وأضاف المصدر أن العشرات منهم وقع في الأسر بعد انهيارات واسعة في صفوفهم في ظل تسارع وتيرة العمليات العسكرية في الجبهة التي زجت فيها القوات الإماراتية والسعودية عشرات المرتزقة من أبناء المحافظات الجنوبية.
وكان أعداد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، لقوي مصرعهم وجرح آخرون في وقت سابق من يوم الخميس، كما تم تدمير 6 مدرعات وآليات لهم في محافظتي تعز والبيضاء.
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اليمن

العدوان السعودي

تدمير آليات

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اليمن: تدمير 15 آلية ومصرع وجرح العشرات من مرتزقة العدوان في جبهة الساحل الغربي

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